Veľké letecké spoločnosti zrušili lety do Tel Avivu

Paríž 7. októbra (TASR) - Veľké letecké spoločnosti tento víkend zrušili lety do Tel Avivu po prekvapivom útoku hnutia Hamas proti Izraelu. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Na palube príletov na letisku Ben Gurion v Tel Avive boli ako zrušené označené lety spoločností Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair, Aegan Airlines a niektorých amerických aerolínií.



"Vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Tel Avive," Lufthansa zachovala jeden let späť do Frankfurtu, uviedol hovorca nemeckého prepravcu. "Všetky ostatné lety Lufthansy do Tel Avivu boli na túto sobotu zrušené," dodal.



Air France zastavila denné lety do Tel Avivu "až do odvolania". Let z Paríža do Tel Avivu zrušil v sobotu večer aj nízkonákladový prepravca Transavia skupiny Air France-KLM.



Letiskové úrady však nezastavili komerčné letecké spojenie s Eilatom, druhým izraelským medzinárodným letiskom a turistickou destináciou pri Červenom mori.