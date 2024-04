Veľké mestá v Poľsku povedú primátori podporovaní vládnou koalíciou

Varšava 22. apríla (TASR) - Prozápadná centristická Občianska koalícia (KO), ktorá je základom poľskej koaličnej vlády, v nedeľnom druhom kole komunálnych volieb zvíťazila vo väčšine krajských miest. Podľa agentúry PAP to v pondelok oznámila Národná volebná komisia (PKW).



Ako jeden z prvých po sčítaní hlasov zablahoželal svojej koalícii premiér Donald Tusk, pričom vymenoval mestá, kde voľby vyhrala jeho strana alebo jej spojenci. Ide aj o mestá, ktoré doteraz viedli populisti a nacionalisti z opozičnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Ako konštatovali poľské médiá, druhé kolo komunálnych volieb súčasne odhalilo aj trhliny, ktoré sa do radov koalície vkrádajú už šesť mesiacov.



Jedným zo symbolov takéhoto vnútrokoaličného boja sa stalo mesto Vroclav na juhozápade Poľska: kým Tusk podporil jedného z kandidátov, predseda dolnej komory parlamentu Szymon Holownia dal prednosť inému kandidátovi.



Politológovia upozorňujú, že táto nejednota v rámci koalície by sa v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu mohla prejaviť ešte výraznejšie. Rozdielnosť názorov medzi ľavým krídlom koalície a kresťanskými demokratmi na jej pravom krídle sa jasne prejavila napr. medzi prvým a druhým kolom komunálnych volieb pri debate o legalizácii interrupcií.



V prvom kole komunálnych volieb - 7. apríla - opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) ovládla poslanecké zastupiteľstvá vo väčšine vojvodstiev. Kandidáti podporovaní KO boli zasa na prvom mieste vo väčšine najväčších poľských miest.



Druhé kolo komunálnych volieb sa v nedeľu konalo v tých obciach a mestách, kde žiadny z kandidátov v prvom kole nezískal viac ako 50 percent hlasov.



V druhom kole kandidáti vládnej koalície získali posty primátorov v mestách Krakov, Poznaň, Olsztyn, Rzeszów, Toruň, Zielona Góra, či Kielce.



Končiace sa funkčné obdobie miestnej samosprávy bolo najdlhšie od roku 1989. Strana PiS ho predĺžila zo štyroch na päť rokov a následne o pol roka odložila voľby. PiS sa totiž obávala, že usporiadanie miestnych volieb spolu s parlamentnými voľbami poškodí šance vtedajšej vlády.



Vládna koalícia - Občianska platforma (OP), Tretia cesta a Ľavica - pri rekordnej účasti voličov vyhrala v októbri parlamentné voľby. Komunálne voľby sa považovali za test aj pre popularitu PiS, ktoré dominuje najmä v konzervatívnych vidieckych oblastiach.