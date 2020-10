Veľké vianočné trhy v Prahe tohto roku nebudú

Praha 27. októbra (TASR) - Oslavy Vianoc v českej metropole Praha budú tento rok z dôvodu koronavírusovej pandémie v obmedzenej podobe; budú chýbať tradičné veľké trhy a sprievodné akcie. V pondelok to oznámil radný Jan Chabr.



Strom na Staromestskom námestí stáť bude, do úvahy podľa radného prichádza aj niekoľko stánkov. Vianočné trhy v Prahe každoročne organizuje spoločnosť Taiko, uvádza portál Novinky.cz.



Trhy sú podľa Chabra spoločenskou udalosťou, na ktorej býva veľká koncentrácia ľudí.



"Z tohto dôvodu by bolo s ohľadom na epidemiologickú situáciu nevhodné usporadúvať vianočné trhy v rozsahu, na aký sme zvyknutí," uviedol. Dodal, že magistrát nechce oslavy Vianoc úplne vypustiť, a to aj z psychologických dôvodov. Atmosféru tak na Staromestskom námestí zaistí tradičný veľký smrek a vianočná výzdoba.



Zrušenie trhov sa bude týkať tých, ktorých organizuje spoločnosť Taiko na Staromestskom námestí, Námestí republiky a v dolnej časti Václavského námestia. Pri menších trhoch v iných častiach metropoly bude magistrát podľa Chabra rokovať s mestskými časťami.



Oproti tomu v Zlíne sa zatiaľ pokračuje v kompletných prípravách vianočných trhov, povedal v pondelok hovorca zlínskej radnice Tomáš Melzer. Vianočné trhy zatiaľ nezrušili ani Pardubice; porušili by tak zmluvu s koncesionárom.



Na historickom námestí v Chebe zasa so stavbou pre vianočné trhy, ktoré bývajú rozsahom aj návštevnosťou v Karlovarskom kraji najväčšie, už začali. V akej podobe budú, mesto ešte nevie, a prípravy sa zatiaľ obmedzujú na výzdobu, ktorá by počas Vianoc mohla na námestí zostať, aj keby sa trhy pre šírenie nákazy konať nemohli, povedal starosta Antonín Jalovec.



Vianočné trhy nemajú chýbať ani v Hradci Králové. Tento rok sa podľa hovorkyne mesta Kateřiny Šmídovej presunú z Masarykovho námestia na Veľké námestie do priestoru ku Katedrále svätého Ducha. Radnica tiež zníži počet vianočných stromov z troch na dva a v pláne má mesto rozsvietenie stromu na Veľkom námestí.



V mestách ako Ústí nad Labem alebo Kladno radnice s plánovaním trhov vyčkávajú a rozhodnú sa až podľa situácie.