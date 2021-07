Veľké výletné lode budú mať od zakázané plaviť sa do centra Benátok

Rím 14. júla (TASR) - Veľké výletné lode budú mať od 1. augusta zakázané plaviť sa v blízkosti centra Benátok. Takýto výnos schválila v utorok talianska vláda.



Ako píše agentúra AFP, vláda tak urobila po opakovaných varovaniach, že veľké vlny spôsobované týmito plavidlami poškodzujú základy mesta a narúšajú krehký ekosystém Benátskej lagúny.



Rozhodnutie prijal kabinet Maria Draghiho len tri dní pred začiatkom zasadania Výboru Svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorý navrhol Benátky zaradiť na svoj zoznam ohrozených lokalít.



"Od 1. augusta sa veľké lode už nebudú môcť dostať do Benátok cez Záliv sv. Marka, Kanál sv. Marka alebo kanál Giudecca," spresnil minister pre infraštruktúru Enrico Giovannini.



Za veľké lode budú považované plavidlá spĺňajúce niektoré zo štyroch kritérií: výtlak viac ako 25.000 ton, dĺžka vyše ako 180 metrov, výška nad 35 metrov alebo produkcia viac než 0,1 percenta síry.



Takéto plavidlá budú od augusta odklonené do neďalekého priemyselného prístavu Marghera. Vláda zároveň uviedla, že finančne odškodní ľudí, ktorí v dôsledku jej rozhodnutia prídu o príjem. Rím navyše do spomínaného priemyselného prístavu investuje 157 miliónov eur.



Viceprezident združenia cestovného ruchu Confturismo Marco Michielli označil výnos za "dobrý kompromis". Ide však iba o dočasné riešenie, keď vláda chce vybudovať nový terminál mimo Benátsku lagúnu, pripomína AFP.