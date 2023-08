Veľkej koralovej bariére v Austrálii hrozí ďalšie blednutie

Canberra 9. augusta (TASR) - Stav Veľkej koralovej bariéry pri pobreží Austrálie sa môže zhoršiť, ak otepľujúca sa voda v oceánoch spôsobí koncom tohto roka ďalšie blednutie koralov. Upozornil na to v stredu Austrálsky inštitút pre výskum mora (AIMS), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Niektoré časti koralovej bariéry vykazovali sľubné znaky regenerácie, no v dôsledku blednutia koralov, ku ktorému prišlo koncom roka 2022, sa premenili rozsiahle pásy výrazne farebných koralov na biele.



Aj keď sa stav útesu počas relatívne mierneho leta tento rok stabilizoval, stále je v ohrození. Riaditeľ výskumu v AIMS David Wachenfeld varoval, že bariére hrozí "zvýšené riziko vzhľadom na to, že klimatická zmena je hnacím motorom častejších a rozsiahlejších blednutí".



Austrálsky meteorologický úrad označil za "pravdepodobné", že v nasledujúcich týždňoch sa sformuje klimatický jav El Niňo. V jeho dôsledku by sa vody Tichého oceánu oteplili a obnovilo by sa riziko blednutia koralov. Po celom svete pritom prekonáva teplota vody v oceánoch už od apríla rekordy.



Podľa Wachenfelda je bariéra už len jednu rušivú udalosť od rýchleho zvrátenie jej nedávneho zotavenia.



Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) uvažuje, že austrálsku Veľkú koralovú bariéru zaradí medzi ohrozené lokality, no zatiaľ tak neurobila pre intenzívne lobovanie predošlej konzervatívnej austrálskej vlády.



Bariéra je totiž jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií krajiny a jej pridanie na zoznam ohrozených lokalít by mohlo spôsobiť, že ho bude navštevovať menej zahraničných turistov.



UNESCO namiesto toho zriadilo v Austrálii monitorovaciu misiu na posúdenie vplyvu znečistenia, rybolovu a klimatickej zmeny na blednutie koralov. Organizácia prvýkrát upozornila na zhoršovanie stavu Veľkej koralovej bariéry v roku 2010.



Blednutie koralov je reakciou na stres spôsobený prehriatím koralu počas vĺn tepla. Koraly pri blednutí strácajú farbu a musia bojovať o prežitie. Morské vlny tepla spôsobili rozsiahle blednutie koralov Veľkej koralovej bariéry v rokoch 2016, 2017, 2020 a 2022, pripomína AFP.