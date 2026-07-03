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Velkey: Szijjártó súkromnými lietadlami prelietal 14 miliónov eur

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Na snímke Péter Szijjártó Foto: TASR/AP

Maďarskú vládnu a vojenskú letku, ktorú aktívne využíval aj Szijjártó, tvorili štyri lietadlá kúpené na prelome rokov 2017 a 2018.

Autor TASR
Budapešť 3. júla (TASR) - Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó a jeho delegácia si v období od roku 2022 do roku 2026 prenajal súkromné lietadlá na oficiálne zahraničné cesty celkovo 53-krát v celkovej hodnote vyše 4,8 miliardy forintov (13,8 milióna eur). Oznámil to v piatok na Facebooku štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí László György Velkey, podľa ktorého sa v súvislosti s tým bude skúmať aj trestná zodpovednosť, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Velkey pripomenul prípady, keď sa prenajalo lietadlo za desiatky miliónov forintov, ale nakoniec ho nevyužili. Najviac (5,8 milióna eur) minul rezort diplomacie na cesty súkromnými lietadlami v roku 2025. Podľa štátneho tajomníka išlo o „neuveriteľné plytvanie peniazmi“.

„Ako každý vie, Péter Szijjártó bol najlepším ministrom zahraničných vecí v Európe a tiež ministrom zahraničného obchodu, ktorý svojou prácou priniesol Maďarsku mnoho výhod, úžitkov a investícií. Výška nákladov na jeho prácu je v súlade s európskymi štandardmi,“ reagoval hovorca Fideszu Bertalan Havasi.

Maďarskú vládnu a vojenskú letku, ktorú aktívne využíval aj Szijjártó, tvorili štyri lietadlá kúpené na prelome rokov 2017 a 2018. Boli to dva luxusné stroje Dassault Falcon 7X na stredné a dlhé trasy. Dva kapacitne väčšie stroje Airbus A319-100 vláda kúpila od skrachovanej leteckej spoločnosti Air Berlin a prispôsobila pre vládne delegácie a vojenské transporty.

Hoci maďarská vláda ich oficiálne evidovala ako vojenské dopravné stroje pod správou armády na základni Kecskemét, opozícia a investigatívni novinári ich pre luxusné vybavenie a primárne politické využitie dlhodobo označovali za faktickú vládnu letku premiéra Viktora Orbána a jeho ministrov. V neskoršom období, keď boli tieto lietadlá vyťažené, si ministerstvo na Szijjártóove lety prenajímalo súkromné civilné chartery od externých spoločností, ako napríklad Cessnu Citation alebo ultra-luxusné privátne lietadlá s dlhým doletom.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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