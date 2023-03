Veľkonočné omše budú namiesto pápeža Františka celebrovať kardináli

Vatikán 31. marca (TASR) - Omšu na Kvetnú nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra nebude celebrovať pápež František, ktorý je pre zápal priedušiek od stredy hospitalizovaný v rímskej nemocnici. Zastúpi ho kardinál Leonardo Sandri, zastupujúci dekan kardinálskeho kolégia, informovala v piatok agentúra APA.



"Môžem potvrdiť, že budem celebrovať omšu na Kvetnú nedeľu. Samozrejme dúfam, že pápež sa uzdraví a bude môcť predsedať (ďalším) liturgiám" a zúčastniť sa na iných podujatiach, uviedol Sandri. Dodal, že za rýchle zotavenie pápeža sa budú modliť všetci veriaci.



APA približuje, že podľa slov dekana kardinálskeho kolégia Giovanniho Battistu Re, budú veľkonočné omše namiesto pápeža celebrovať kardináli. On sám by mal predsedať sláveniu omše na Veľkonočnú nedeľu.



Rannú bohoslužbu na Zelený štvrtok bude viesť kardinál vikár Angelo De Donatis a poobednú omšu - spojenú s obradom umývania nôh 12 mužom - bude celebrovať kardinál Mauro Gambetti.



Pápež František strávil už druhú noc v nemocnici Gemelli v Ríme, kde ho lekári liečia na bronchitídu a infúzne mu podávajú antibiotiká. Prepustiť by ho mohli "v najbližších dňoch", informoval vo štvrtok večer lekársky personál.