Veľkonočné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou vstúpilo do platnosti
Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.
Kyjev 11. apríla (TASR) - Dočasné prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom počas pravoslávnych Veľkonočných sviatkov vstúpilo v sobotu o 15.00 h SELČ do platnosti. Kyjev však varoval, že v prípade jeho porušenia zo strany Ruska okamžite zareaguje. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal predtým Zelenskyj v príspevku na sieti X.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer vyhlásil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci, viac ako týždeň po tom, čo s týmto návrhom ako prvý prišiel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obe strany sa zaviazali, že ho budú dodržiavať.
Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.
„Ukrajina bude prímerie dodržiavať a odpovedať bude striktne rovnakým spôsobom. Absencia ruských úderov zo vzduchu, zo zeme a z mora bude znamenať, že z našej strany nepríde žiadna odozva,“ napísal predtým Zelenskyj v príspevku na sieti X.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer vyhlásil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci, viac ako týždeň po tom, čo s týmto návrhom ako prvý prišiel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obe strany sa zaviazali, že ho budú dodržiavať.
Počas veľkonočného prímeria, ktoré vlani nariadil ruský prezident, hlásili obe strany konfliktu jeho viaceré porušenia, pripomína DPA.