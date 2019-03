Veľkonočné trhy na zámku Schloss Hof budú počas štyroch víkendov

Vyše 70 stánkov s pestrou ponukou sviatočných a iných regionálnych produktov spestria kulinárske špeciality, živá hudba na zámockom statku, tvorivé dielne či jazda na konskom koči.

Bratislava 26. marca (TASR) – Tradičné vítanie jari a začiatok víkendových podujatí pre verejnosť na prihraničnom barokovom zámku Schloss Hof sa začne Veľkonočnými trhmi 30. a 31. marca. Tie budú oproti minulosti v tomto roku rozšírené v troch aprílových víkendoch 6. - 7., 13. - 14. a 20. - 22. denne od 10. do 18. hodiny.



Počas trhov bude program pre všetky vekové kategórie. Vyše 70 stánkov s pestrou ponukou sviatočných a iných regionálnych produktov spestria kulinárske špeciality, živá hudba na zámockom statku, tvorivé dielne či jazda na konskom koči. Nebude chýbať zábava pre deti: hľadanie veľkonočných vajíčok a skrýše zajačika, v dielničkách budú rozvíjať svoju kreativitu a zručnosť pri ozdobovaní kraslíc a bahniatok, veľkonočnom pečení i výrobe dekorácií. Môžu si užiť jazdenie na poníkoch a počas trojdňového záverečného veľkonočného víkendu ich poteší aj Gašparko.



"Marmeládová kuchyňa bude rozvoniavať veľkonočnými lahôdkami a tradičným pečivom. Návštevníkov zaujmú ukážky starého umenia výroby kraslíc i farbenie veľkonočných vajíčok pomocou rastlín a bylinných solí. Na svoje si prídu aj milovníci histórie pri prehliadke prepychových interiérov, kde možno so slovenským sprievodcom obdivovať obytný apartmán princa Eugena, komnaty Márie Terézie, barokovú zámockú kaplnku s veľkolepou freskovou výzdobou a iné zámocké priestory. K dispozícii je aj mimoriadna výstava Hra s jedlom, ktorá prekvapí moderným stvárnením a interaktívnymi prvkami," informuje sprievodkyňa Annamária Dudášová.



Najbližší rakúsky zámok pri Bratislave je hojne navštevovaný Slovákmi. Tí k jeho východnej bráne prídu z Devínskej Novej Vsi cez Most slobody pešo alebo na bicykloch. Láka ich obnovená historická architektúra, udržiavaná kvetinová a stromová zeleň na siedmich terasách i množstvo domácich aj exotických a raritných zvierat.