Veľkonočný ostrov po dvojročnej pauze znovu privíta turistov

Santiago 2. augusta (TASR) - Čilský Veľkonočný ostrov, ktoré je obľúbenou turistickou destináciou v Tichom oceáne, sa v pondelok prvýkrát po viac ako dvojročnej prestávke spôsobenej koronavírusovou pandémiou opäť otvoril svetu. Prvý let s turistami, z ktorých mnohí si letenky rezervovali ešte pred vypuknutím pandémie, pristane na ostrove vo štvrtok. Podľa agentúry AFP o tom informovala predstaviteľka sektoru cestovného ruchu Veronica Kunzeová.



"Ostrov musíme otvoriť, ale musíme to urobiť bezpečne," povedala. Dodala, že turisti musia byť plne zaočkovaní proti koronavírusu SARS-CoV-2 a musia predložiť negatívny výsledok testu PCR.



Veľkonočný ostrov, ktorý sa nachádza približne 3500 kilometrov západne od pobrežia Čile, je známy svojimi monolitickými sochami ľudských postáv vytesanými zo skaly - moai, ktoré sú čiastočne zakopané v zemi.



Hlavným zdrojom príjmov ostrova bol domáci a zahraničný cestovný ruch - v uplynulých rokoch tam ročne zavítalo okolo 160.000 turistov.



Počas pandémie na ostrove zaznamenali len dva prípady nákazy koronavírusom, avšak žiadnu hospitalizáciu ani úmrtie.



Znovuotvorenie ostrova bude postupné, spočiatku tam lietadlá pristanú asi dvakrát týždenne, povedala Kunzeová. AFP pripomenula, že do pandémie to boli dva lety denne.



Miestna nemocnica bola personálne posilnená a v súčasnosti disponuje aj izolačným oddelením i laboratóriom na vyhodnocovanie testov.