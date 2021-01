Veľkú nelegálnu rave párty vo Francúzsku po dvoch dňoch ukončili

Rennes 2. januára (TASR) - Nelegálna rave tanečná párty na severozápade Francúzska, na ktorej sa napriek zákazu zhromažďovania a vychádzania zišlo na Silvestra najmenej 2500 ľudí, sa v sobotu po dvoch nociach skončila. Stovky účastníkov dostali pokuty a úrady spustili vyšetrovanie s cieľom identifikovať a stíhať organizátorov, informovali agentúry AFP a AP.



Stovky áut s účastníkmi z rôznych častí Francúzska i zahraničia dorazili vo štvrtok večer do bretónskej obce Lieuron neďaleko mesta Rennes, kde sa párty konala v priestoroch dvoch opustených skladov. Ešte počas silvestrovského večera sa miestnym policajtom nepodarilo podujatie zastaviť, keď narazili na "ostrý odpor mnohých" účastníkov, ktorí na nich zaútočili fľašami a kameňmi a podpálili im jedno vozidlo. Niekoľko policajtov utrpelo ľahšie zranenia.



Regionálne úrady v sobotu oznámili, že na mieste po dvoch nociach vypli hudbu a rozmontovali zvukovú aparatúru, pričom prví účastníci začali odchádzať pred úsvitom. Na miesto postupne prichádzali policajné posily, ktoré celú lokalitu uzavreli. Podľa reportéra AFP policajti kontrolovali všetkých odchádzajúcich na známky užívania drog.



Pokuty udelili vyše 1200 ľuďom za nedodržanie epidemických nariadení, účasť na nelegálnom zhromaždení či používanie narkotík. Podľa ministra vnútra Géralda Darmanina veľká policajná prítomnosť viedla k rozpusteniu podujatia po 36 hodinách "bez násilia".



Bretónsky regionálny zdravotnícky úrad poukázal na "vysoké riziko šírenia Covid-19" na párty a vyzval účastníkov, aby podstúpili testy na koronavírus a okamžite nastúpili do domácej izolácie na sedem dní. V Lieurone už zriadili testovacie centrum. Zdravotníci sa predtým v zabávajúcom dave pokúšali distribuovať rúška a dezinfekčné gély.



Vo Francúzsku platí nočný zákaz vychádzania od 20.00 h do 6.00 h, ktorý nezrušili ani kvôli novoročným oslavám, a tiež striktný zákaz zhromažďovania väčšieho počtu osôb. Na dodržiavanie opatrení počas silvestrovskej noci dohliadalo po celej krajine približne 132.000 policajtov.



V piatok francúzska vláda oznámila, že od soboty bude zákaz vychádzania v 15 regiónoch v dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie začínať o dve hodiny skôr - už od 18.00 h.



V piatok Francúzsko hlásilo okolo 20.000 nových prípadov nákazy a 133 úmrtí, ktorých celkový počet v krajine sa zvýšil na takmer 64.800.