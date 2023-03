Veľký človek a významná osobnosť, zaznelo na rozlúčke s Jakubiskom

Praha 4. marca (TASR) - V Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade sa pozvaní hostia v sobotu rozlúčili so slovenským filmovým režisérom, scenáristom a výtvarníkom Jurajom Jakubiskom. Bývalý český prezident Václav Klaus ho v smútočnej reči označil za veľkého človeka a osobnosť renesančných rozmerov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Omšu celebroval emeritný pražský arcibiskup Dominik Duka. Pripomenul, že Jakubisko bol označovaný za "Felliniho Východu" a on sám by ho nazval aj "Tarkovským Západu". Obaja umelci sú považovaní za najväčšie osobnosti v dejinách filmu.



Koncelebrantom bol aj slovenský kňaz Zoltán Balga, ktorý vedie slovenskú katolícku farnosť v Prahe.



Hlavnú smútočnú reč predniesol rodinný priateľ Jakubiskovcov, bývalý prezident ČR Klaus.



Život zosnulého režiséra visel podľa Klausa niekoľkokrát na vlásku. "Vnímali sme jeho zdravotné neduhy, ale nahovárali sme si, že Juraj je nesmrteľný rovnako ako jeho filmy," povedal bývalý český prezident.



"Celý svoj život sa pohyboval medzi Slovenskom a Prahou. Ale zostával autentickým Slovákom so všetkým, čo k tomu patrí. Slovensko nám aj svojimi filmami nezameniteľne približoval," ocenil dielo umelca Klaus.



Smútočný obrad bol len pre pozvaných hostí, verejnosť sa do chrámu nedostala.



Pri truhle, na ktorej bol položený ikonický Jakubiskov čierny klobúk, boli okrem jeho čiernobieleho portrétu aj kvetinové dary. Medzi nimi aj veniec od prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Kvety od rodiny boli v tvare filmovej kamery, na ktorej boli stuhy v podobe filmového pásu.



Počas obradu zaspievala Katarína Knechtová pieseň Muoj Bože. Truhla s telom opustila katedrálu za sprievodu hudby z Jakubiskovej rozprávky Perinbaba a piesne Slovenská od Miroslava Žbirku.



Juraj Jakubisko zomrel vo veku 84 rokov v Prahe krátko pred polnocou v noci na sobotu 25. februára. Preslávil sa filmami ako Tisícročná včela, Nevera po slovensky, Sedím na konári a je mi dobre, ale napríklad aj historickým veľkofilmom Bathory či rozprávkou Perinbaba.