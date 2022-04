Veľký hadrónový urýchľovač je po vyše troch rokoch opäť v prevádzke

Ženeva 22. apríla (TASR) - Veľký hadrónový urýchľovač častíc (LHC) v piatok po viac ako troch rokoch prác na zvýšení výkonu obnovil svoju prevádzku. Vo svojom vyhlásení to podľa agentúry AFP oznámila Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN).



Modernizácia, ktorou LHC prešiel, by mala umožniť zrážky protónov s ešte väčšou rýchlosťou, od čoho si vedci sľubujú nové prevratné objavy.



Pomocou LHC budú vedci pokračovať v skúmaní Higgsovho bozónu, ktorého existenciu dokázal v roku 2012, a testovaní štandardného modelu časticovej fyziky po nedávnych anomáliách, ktoré podnietili vznik teórií o záhadnej piatej prírodnej sile.



LHC, ktorý sa nachádza viac ako 100 metrov pod územím Švajčiarska a Francúzska, bol od decembra 2018 odstavený z dôvodu údržby a modernizácie. Išlo o druhú najdlhšiu odstávku za 14 rokov jeho existencie. Princíp urýchľovača spočíva v tom, že častice sa zrážajú pri obrovských rýchlostiach a pri tom vznikajú iné elementárne častice.



Po opätovnom spustení zariadenia budú vedci zvyšovať energiu a intenzitu lúčov, aby mohli vykonávať experimenty so zrážkami s rekordnou energiou 13,6 bilióna elektrónvoltov. To umožní štyrom hlavným detektorom LHC - ALICE, ATLAS, CMS a LHCb - zaznamenať viac zrážok častíc, a tým získať oveľa väčšie množstvo údajov.