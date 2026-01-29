< sekcia Zahraničie
Veľký Krtíš sa vlani rozrástol o 46 novorodencov
Autor TASR
Veľký Krtíš 29. januára (TASR) - Mesto Veľký Krtíš sa vlani rozrástlo o 46 novorodencov, čo je menej ako v roku 2024, keď ich bolo 62. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Spresnil, že v roku 2025 sa narodilo 22 chlapcov a 24 dievčat. Ako ďalej uviedol, trvalý pobyt si v meste počas minulého roka prihlásilo 118 občanov. Referát evidencie obyvateľstva zaznamenal aj 127 úmrtí, čo sa spolu s migráciou odrazilo na celkovom počte obyvateľov. Matrika v roku 2025 zaznamenala vo Veľkom Krtíši 29 uzavretí manželstva, čo je menej ako v roku 2024, keď ich bolo 48.
Mesto Veľký Krtíš čelí evidentnému úbytku obyvateľov, ich počet rokmi stále klesá. Problémom je podľa prednostu slabá legislatíva, ktorá smeruje k prihlasovaniu trvalých pobytov. Dodal, že v slovenských sídlach žije veľakrát aj takmer desať percent obyvateľov, ktorí nemajú v mestách prihlásený trvalý pobyt. „V našom prípade sme zistili, že to môže byť až 20 percent. Tento problém však nie je len administratívny,“ objasnil. Zdôraznil, že samosprávy zabezpečujú všetky služby a činnosti aj obyvateľom, za ktorých nedostávajú finančné prostriedky z dane z príjmu fyzických osôb. Na evidenciu obyvateľa nadväzuje aj poplatok za komunálny odpad. K 31. decembru 2025 mal Veľký Krtíš 10.045 obyvateľov. Na konci roka 2020 to bolo 11.107 a na konci roka 2015 zas 11.793 ľudí.
Podľa Balka zistili, že pre vytváranie nelegalizovaných ubytovní môže samospráva ročne prichádzať aj o viac ako milión eur. Občanov tak motivujú, aby si svoje pobyty vo Veľkom Krtíši prihlasovali. Poskytujú im potom zľavy z poplatkov za školské zariadenia a športoviská v správe mesta. Podmienkou je platná karta pre občanov, ktorí majú riadne prihlásený trvalý pobyt.
