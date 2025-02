VEĽKÝ OBJAV: V Londýne našli zvyšky najstaršej známej rímskej baziliky

Londýn 14. februára (TASR) - Zvyšky najstaršej známej rímskej baziliky objavili v britskej metropole Londýn pod základmi komerčnej budovy určenej na demoláciu. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Developeri požiadali Múzeum archeológie v Londýne (MOLA), aby ešte pred plánovanou prestavbou objekt preskúmali. Múzeum uviedlo, že hoci vedelo o možnej existencii baziliky pod stavbou, bolo ťažké predpovedať, aká časť jej štruktúry zostala zachovaná.



"To, čo sme objavili, bolo výnimočné. V sondách sa nachádzali masívne základy a steny z pazúrika, hrubozrnného pieskovca a rímskych dlaždíc - domnievame sa, že v niektorých oblastiach sú viac než desať metrov dlhé, jeden meter široké a štyri metre hlboké," spresnilo múzeum.



Experti sa domnievajú, že objavené základy pochádzajú z časti baziliky známej ako tribunál, kde politickí vodcovia a predstavitelia rozhodovali o významných otázkach vlády Londýna, cituje DPA.



Rozvojová riaditeľka MOLA Sophie Jacksonová uviedla, že ide o jeden z najvýznamnejších objavov uplynulých rokov. "Úroveň zachovania baziliky ďaleko presahuje naše očakávania a pravdepodobne máme najvýznamnejšiu časť budovy," dodala s tým, že oblasť bola doposiaľ preskúmaná len povrchovo.



Archeológovia a historici sa domnievajú, že bazilika bola postavená koncom 70. alebo v 80. rokoch nášho letopočtu.



Developeri v súčasnosti plánujú baziliku do lokality začleniť. Ak na to získajú súhlas, na mieste sa uskutočnia dôkladné výkopové práce, dodáva DPA.