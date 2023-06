Veľký piesočný ostrov zo zoznamu UNESCO sa odteraz volá K'gari

Sydney 7. júna (TASR) – Austrália oficiálne premenovala Veľký piesočný ostrov, najväčší piesočný ostrov na svete, uvedený v zozname svetového dedičstva UNESCO, na K'gari. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Nový názov ostrova pochádza z jazyka kmeňa Butchulla a znamená "raj". Odkazuje na príbeh o vzniku ostrova, podľa ktorého bol K'gari biely duch zoslaný bohmi, aby stvoril pevninu a moria. Pôvodný anglický názov (Fraser Island) pochádzal z koloniálnych čias a bol odvodený od britského kapitána Jamesa Frasera. Ten v roku 1836 v tejto oblasti stroskotal na lodi.



"Som hrdá, že dnes oficiálne zavádzame názov K'gari, ktorý už dlho používajú tradiční vlastníci ostrova," vyhlásila premiérka Queenslandu Annastacia Palasczuková. Zmenu názvu označila za krok k vyrovnaniu sa s koloniálnou minulosťou Austrálie.



"Takéto kroky síce nedokážu odčiniť neprávosti spáchané v minulosti, no môžu nám pomôcť vybudovať budúcnosť, kde si všetci obyvatelia Queenslandu budú dôverovať a budú sa vzájomne rešpektovať," dodala premiérka.



Ostrov je obľúbenou turistickou destináciou, no pre veľkú populáciu dingov, bujné džungle, sladkovodné jazerá a zložitý systém piesočných dún je zároveň cenný aj z vedeckého hľadiska.



Austrálčania stále častejšie uprednostňujú používanie názvov pochádzajúcich z jazyka domorodých obyvateľov. Známa skalná vyvýšenina Ayers Rock sa teraz nazýva čoraz častejšie Uluru, mesto Melbourne zas Naarm.



Austrálčania v závere tohto roka v referende rozhodnú, či do ústavy zahrnú domorodých obyvateľov a či vytvoria orgán pôvodných obyvateľov Austrálie a ostrovov v Torresovom prielive s poradnou funkciou pri prijímaní legislatívy.