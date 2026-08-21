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VEĽKÝ POŽIAR BYTOVKY: Zrútilo sa schodisko, päť ľudí je nezvestných
Požiar vypukol krátko po polnoci a úplne zničil budovu, v ktorej sa nachádzala reštaurácia a niekoľko bytov.
Autor TASR,aktualizované
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Ženeva 21. augusta (TASR) - Päť osôb je nezvestných po požiari bytového domu vo švajčiarskom meste Thusis na východe krajiny, ku ktorému došlo v noci na piatok. Ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, oznámila tamojšia polícia. Pri ďalšom požiari na severe krajiny utrpelo zranenia 11 osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Požiar v Thusise vypukol krátko po polnoci a úplne zničil budovu, v ktorej sa nachádzala reštaurácia a niekoľko bytov. „Zrútilo sa schodisko, a tak bolo potrebné strechu budovy otvoriť pomocou žeriavu,“ uviedla polícia kantónu Graubünden.
Dvaja zo zranených sú vo vážnom stave. Šiestim ľuďom sa podarilo z budovy uniknúť bez zranení.
Na mieste zasahovalo približne 100 hasičov. Požiar likvidovali ešte v piatok dopoludnia.
Orgány začali vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu požiaru, ktorý podľa polície vypukol na druhom poschodí budovy.
Požiar vypukol vo štvrtok večer aj v kuchyni bytu v obytnom dome v meste Schaffhausen neďaleko nemeckých hraníc. „Jedenásť ľudí utrpelo zranenia, deväť z nich previezli do nemocnice,“ uviedla tamojšia polícia vo vyhlásení. Medzi zranenými je podľa nej aj jeden policajt.
Hasičom sa podľa polície podarilo zabrániť šíreniu tohto požiaru do ďalších častí tejto budovy.
Požiar v Thusise vypukol krátko po polnoci a úplne zničil budovu, v ktorej sa nachádzala reštaurácia a niekoľko bytov. „Zrútilo sa schodisko, a tak bolo potrebné strechu budovy otvoriť pomocou žeriavu,“ uviedla polícia kantónu Graubünden.
Dvaja zo zranených sú vo vážnom stave. Šiestim ľuďom sa podarilo z budovy uniknúť bez zranení.
Na mieste zasahovalo približne 100 hasičov. Požiar likvidovali ešte v piatok dopoludnia.
Orgány začali vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu požiaru, ktorý podľa polície vypukol na druhom poschodí budovy.
Požiar vypukol vo štvrtok večer aj v kuchyni bytu v obytnom dome v meste Schaffhausen neďaleko nemeckých hraníc. „Jedenásť ľudí utrpelo zranenia, deväť z nich previezli do nemocnice,“ uviedla tamojšia polícia vo vyhlásení. Medzi zranenými je podľa nej aj jeden policajt.
Hasičom sa podľa polície podarilo zabrániť šíreniu tohto požiaru do ďalších častí tejto budovy.