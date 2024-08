Veľký požiar pri Aténach uhasili, stále však hrozí vznietenie

Atény 14. augusta (TASR) - Rozsiahly lesný požiar, ktorý takmer tri dni zúril blízko gréckej metropoly Atény, sa podarilo zlikvidovať, oznámili v stredu miestni predstavitelia. Hasiči však pokračujú v monitorovaní oblasti smerom na severovýchod od hlavného mesta, aby zabránili opätovnému vznieteniu tlejúcich ohnísk na poliach a v lesoch, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Požiar pri Aténach v nedeľu popoludní pravdepodobne spôsobila porucha elektrického vedenia, napísal denník Kathimerini. Vyšetrovatelia podľa neho miesto preskúmali a zozbierali aj dôkazy. Stále však pretrvávajú pochybnosti v súvislosti veľkou rýchlosťou šírenia požiaru a skutočnosťou, ako blízko sa dostal k Aténam.



"Bolo to ako atómová bomba," uviedol pre denník jeden z miestnych obyvateľov.



Niektorí kritizovali hasičov a na sociálnych sieťach sa sťažovali na pomalú reakciu pri nasadení hasiacich lietadiel.



Minister pre civilnú ochranu Vasilis Kikilias však uviedol, že prvý hasiaci vrtuľník bol na mieste už štyri minúty od vypuknutia požiaru. Na sociálnych sieťach zverejnil video, ktoré jeho tvrdenie potvrdzovalo, píše DPA.



Požiar sa za horúcich a veterných poveternostných podmienok rozšíril na plochu približne sto štvorcových kilometrov. Doposiaľ stále nie je bezprostredne jasné, koľko ľudí prišlo o svoje domovy a koľko podnikov či fariem zostalo poškodených. Desiatky obcí, ktoré boli evakuované, teraz pokrýva popol.



Požiar si vyžiadal život jednej ženy, ktorá pracovala v záhradnom centre a nedokázala sa včas dostať do bezpečia. Ostatným zamestnancom sa z horiaceho komplexu podarilo ujsť, pričom niektorí z nich vyskakovali z balkóna, uviedli noviny To Proto Thema. Predpokladá sa, že obeť sa nadýchala dymu a upadla do bezvedomia.