VEĽKÝ POŽIAR V RUSKU:Poškodil kľúčovú výrobu dielov pre lietadlá Su-57
Autor TASR
Moskva 15. apríla (TASR) - Zverejnené satelitné snímky naznačujú vážne dôsledky požiaru z 11. apríla v ruskom leteckom závode KnAAZ v Komsomoľsku na Amure, kde vyrábajú stíhačky Su-35S a Su-57. Podľa záberov je štrukturálne poškodená budova dielne č. 46, v ktorej sa vyrábajú kompozitné diely draku lietadla Su-57 Felon. TASR o tom píše podľa webu defence-blog.com.
Zábery zverejnila na Telegrame skupina Exilenova+, ktorá sa venuje analýze údajov z otvorených zdrojov. Podľa nej zrútenie viacerých strešných polí dielne č. 46 naznačuje vážne poškodenie vnútorných zariadení.
KnAAZ, jeho materská spoločnosť Suchoj ani ruské záchranné zložky o požiari ani o jeho následkoch nevydali žiadne oficiálne vyhlásenie. Situácia sa dala zrekonštruovať podľa videí na sociálnych médií a záberov z okolia továrne.
Su-57 Felon je jediné ruské stíhacie lietadlo piatej generácie typu stealth so zníženou radarovou viditeľnosťou, čím konkuruje napríklad americkým F-22 a F-35. Jeho drak obsahuje časti z polymérnych kompozitných materiálov, na ktoré sa špecializuje dielňa č. 46, vyplýva z analýzy spravodajskej komunity CyberBoroshno. Pre výrobu draku Su-57 ich je potrebných približne 300 vrátane väčších konštrukčných prvkov, ako sú konce krídel, riadiace plochy a časti nasávania vzduchu. Nemožno ich zameniť za kovové ekvivalenty ani získať od alternatívneho domáceho dodávateľa.
Výroba v dielni č. 46 je prevažne manuálna, čiastočná automatizácia vrátane systému laserového značenia materiálu sa zaviedla v roku 2016. Po uvalení západných sankcií v marci 2022 sa zhoršila závislosť od kvalifikovanej manuálnej práce a špecializovaných prístrojov. To spomaľuje a predražuje výrobu a po nedávnom požiari sa situácia zhorší ešte viac.
Podľa webu united24media čelil program Su-57 problémom už pred incidentom. Zmluva z roku 2019 počíta s dodaním 76 lietadiel do rokov 2027 – 2028, v roku 2025 to boli dve stíhačky a ich celkový počet vrátane prototypov sa odhaduje na 20 – 25. V roku 2024 ukrajinský dronový útok na leteckej základni Achtubinsk v Astrachánskej oblasti poškodil dve z nich.
V roku 2025 vyrobil KnAAZ sedem sérií lietadiel Su-35S, hoci veľkosť série nebola zverejnená. Odhady naznačujú dve až tri lietadlá na sériu.
