VEĽKÝ ÚLOVOK NA MORI: Zadržali vyše 600 kilogramov kokaínu
Francúzsky úrad pred drogy a závislosti (OFDT) v decembri zverejnil správu, podľa ktorej kokaín už predbehol marihuanu ako hlavnú nelegálnu drogu vo Francúzsku.
Autor TASR
Paríž 5. februára (TASR) - Francúzske vojenské námorníctvo zadržalo v Karibskom mori loď prevážajúcu približne 678 kilogramov kokaínu a odovzdalo ju barbadoským úradom, oznámila vo štvrtok francúzska ministerka ozbrojených síl Catherine Vautrinová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Francúzsko má v regiónoch Karibiku a Latinskej Ameriky svoje zámorské územia a v posledných mesiacoch začalo presadzovať agresívnejšiu politiku v oblasti obchodovania s drogami, napísal Reuters.
Francúzsky úrad pred drogy a závislosti (OFDT) v decembri zverejnil správu, podľa ktorej kokaín už predbehol marihuanu ako hlavnú nelegálnu drogu vo Francúzsku.
Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot počas návštevy Kolumbie, najväčšieho svetového producenta kokaínu, oznámil spustenie viacúrovňového plánu na boj proti obchodovaniu s drogami v Latinskej Amerike, Karibiku a čoraz viac aj v Európe.
