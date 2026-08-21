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VEĽKÝ ÚLOVOK: Vykonali raziu v laboratóriu na výrobu metamfetamínu
Zaistili tam drogy a vybavenie v hodnote približne 32 miliónov eur.
Autor TASR
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Johannesburg 21. augusta (TASR) - Polícia v Juhoafrickej republike (JAR) objavila na hranici so Zimbabwe veľké laboratórium na výrobu metamfetamínu a zadržala niekoľko cudzincov vrátane dvoch Mexičanov. V piatok na to upozornila agentúra AFP, píše TASR.
Bezpečnostné sily vo štvrtok neskoro večer vykonali raziu v laboratóriu ukrytom na farme neďaleko pohraničného mesta Musina a zaistili tam drogy a vybavenie v hodnote približne 600 miliónov randov (približne 32 miliónov eur, pozn. TASR). Zadržali dvoch Mexičanov, dvoch Zimbabwčanov a jedného Malawijčana.
„Tento objav odhalil údajnú sofistikovanú prevádzku v priemyselnom rozsahu, o ktorej sa predpokladá, že bola zriadená na výrobu nebezpečných nelegálnych látok určených na distribúciu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Táto operácia nadväzovala na sériu protidrogových razií z posledných mesiacov, do ktorých boli zapojení mexickí občania a ktoré doviedli juhoafrické úrady k podozreniu, že latinskoamerické kartely expandujú do Afriky.
Juhoafrická polícia objavila ďalšie laboratórium na výrobu metamfetamínu aj v máji, a to na odľahlej farme severozápadne od Johannesburgu, pripomína AFP. Zadržala vtedy 11 podozrivých vrátane štyroch Mexičanov. Podobnú raziu, do ktorej boli takisto zapojení občania Mexika, vykonali úrady JAR aj vlani v septembri.
Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) je JAR významným spotrebiteľom metamfetamínu. Trh s touto drogou pritom rastie aj v susedných krajinách a v ostatných častiach regiónu.
Táto agentúra so sídlom v Ženeve vo svojej správe z júla 2025 uviedla, že drogové laboratóriá v JAR a Mozambiku „sú symbolom expanzie latinskoamerických kartelov do Afriky a spolupráce s miestnymi zločineckými skupinami“.
Bezpečnostné sily vo štvrtok neskoro večer vykonali raziu v laboratóriu ukrytom na farme neďaleko pohraničného mesta Musina a zaistili tam drogy a vybavenie v hodnote približne 600 miliónov randov (približne 32 miliónov eur, pozn. TASR). Zadržali dvoch Mexičanov, dvoch Zimbabwčanov a jedného Malawijčana.
„Tento objav odhalil údajnú sofistikovanú prevádzku v priemyselnom rozsahu, o ktorej sa predpokladá, že bola zriadená na výrobu nebezpečných nelegálnych látok určených na distribúciu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Táto operácia nadväzovala na sériu protidrogových razií z posledných mesiacov, do ktorých boli zapojení mexickí občania a ktoré doviedli juhoafrické úrady k podozreniu, že latinskoamerické kartely expandujú do Afriky.
Juhoafrická polícia objavila ďalšie laboratórium na výrobu metamfetamínu aj v máji, a to na odľahlej farme severozápadne od Johannesburgu, pripomína AFP. Zadržala vtedy 11 podozrivých vrátane štyroch Mexičanov. Podobnú raziu, do ktorej boli takisto zapojení občania Mexika, vykonali úrady JAR aj vlani v septembri.
Podľa organizácie Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) je JAR významným spotrebiteľom metamfetamínu. Trh s touto drogou pritom rastie aj v susedných krajinách a v ostatných častiach regiónu.
Táto agentúra so sídlom v Ženeve vo svojej správe z júla 2025 uviedla, že drogové laboratóriá v JAR a Mozambiku „sú symbolom expanzie latinskoamerických kartelov do Afriky a spolupráce s miestnymi zločineckými skupinami“.