VEĽKÝ ÚLOVOK: Zadržali loď s piatimi tonami kokaínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Prezídium PZ

Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že v uplynulých rokoch zločinecké skupiny začali na pašovanie kokaínu a metamfetamínov častejšie používať cestu cez Tichý oceán.

Autor TASR
Papeete 20. januára (TASR) - Francúzske námorníctvo zadržalo v Tichom oceáne rybársku loď, ktorá prevážala 4,87 ton kokaínu pravdepodobne do Austrálie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Loď plaviaca sa pod vlajkou Toga vyplávala zo Strednej Ameriky a francúzske námorníctvo ju za pomoci „značných ľudských a materiálnych zdrojov“ zachytilo 16. januára.

Posádka tvorilo desať obyvateľov Hondurasu a jeden Ekvádoru; nebudú ich stíhať francúzske úrady, ale možnosť obžalovať ich majú ich domovské krajiny, uvádza zdroj AFP.

Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že v uplynulých rokoch zločinecké skupiny začali na pašovanie kokaínu a metamfetamínov častejšie používať cestu cez Tichý oceán. Veľké množstvo drog končí práve na austrálskom alebo novozélandskom trhu.
