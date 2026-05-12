VEĽKÝ ÚLOVOK: Zadržali vodcu vplyvného zločineckého gangu
Autor TASR
Štokholm 12. mája (TASR) - Švédska polícia v utorok informovala o zadržaní „hlavného aktéra“ známej švédskej zločineckej siete Foxtrot. Približne 30-ročný muž, podozrivý z viacerých násilných trestných činov vrátane vraždy, bol cez víkend zadržaný v Tunisku tamojšou políciou.
Ako s odvolaním sa na vyhlásenie polície doplnila agentúra AFP, táto operácia bola výsledkom úzkej spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní vo Švédsku a Tunisku.
Vedúci vyšetrovacej jednotky Národného operačného oddelenia (NOA) Niclas Andersson označil zadržanie podozrivého za strategicky dôležité, keďže môže ovplyvniť schopnosť zločineckej siete páchať násilnú trestnú činnosť.
Polícia spresnila, že v rámci operácie Grimm, zameranej aj na boj proti nárastu online náboru jednotlivcov – často maloletých – na páchanie násilných činov, považuje zadržaného za „cieľ vysokej hodnoty“. Osoby, ktoré tieto činy organizujú, sa často nachádzajú v zahraničí, podotkla AFP.
Švédsky premiér Ulf Kristersson pre tlačovú agentúru TT uviedol, že hlavným efektom zadržania je „signál, ktorý vysiela“. „Neustúpime. Budeme ich stíhať jedného po druhom, aj v zahraničí, ak budú nebezpeční pre ľudí vo Švédsku,“ zdôraznil.
Verejnoprávna televízia SVT informovala, že zadržaným mužom je Mohamed „Moewgli“ Mohdhi, ktorý je údajne pravou rukou lídra Foxtrotu Rawu Majida.
Zločinecká sieť Foxtrot vznikla pred necelými dvoma desaťročiami okolo Majida a je spájaná s desiatkami násilných trestných činov vo Švédsku. Pôsobí najmä v oblasti hlavného mesta Štokholm a mesta Uppsala, odkiaľ jej líder pochádza.
Švédsko sa s násilnosťami gangov, spojenými najmä s vybavovaním si účtov a bojom o kontrolu nad trhom s drogami, snaží vyrovnať už viac ako desať rokov. Za posledné tri roky bolo pri streľbách súvisiacich s gangmi zabitých 23 náhodných okoloidúcich a 30 ďalších zranených, uviedla polícia začiatkom mája.
V júli 2025 švédska polícia oznámila, že v Turecku sa podarilo zadržať vodcu zločineckej skupiny Rumba Ismaila Abda. Rumba je označovaná za hlavného konkurenta Foxtrotu.
