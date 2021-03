Veľmoci vyzvali v Moskve Taliban, aby nepokračoval v bojoch

Moskva 18. marca (TASR) - Rusko, Spojené štáty, Čína a Pakistan vyzvali po štvrtkových rokovaniach v Moskve afganskú vládu a militantné hnutie Taliban, aby zabránili ďalšiemu násiliu a usilovali sa o mierovú dohodu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzývame všetky strany konfliktu v Afganistane, aby obmedzili násilie v krajine, a hnutie Taliban, aby nevyhlasovalo začiatok svojej (každoročnej) jarnej ofenzívy a zabránilo tak ďalším obetiam na životoch s cieľom vytvoriť priaznivú atmosféru na dosiahnutie politicko-diplomatickej dohody," uvádza sa v spoločnom vyhlásení po rokovaniach v ruskej metropole.



Zmienené štyri krajiny vystupujúce ako medzinárodní sprostredkovatelia tiež uviedli, že obe strany by mali dosiahnuť dohodu "čo najskôr" a ukončiť tak vojnu v Afganistane trvajúcu už viac ako štyri desaťročia.



Konferencia v Moskve sa konala v rámci zintenzívnenia rokovaní medzi afganskou vládou, Talibanom a USA s cieľom dohodnúť definitívny odchod amerických vojakov z Afganistanu.



Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou. Americký prezident Joe Biden však dodržanie tohto termínu v stredu spochybnil slovami, že by to bolo "náročné".



Mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v Katare, ktoré začali vlani v septembri, odvtedy pokročili iba minimálne. Washington však chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.



Kremeľ plne podporuje vytvorenie dočasnej vlády zahrňujúcej Taliban. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na začiatku konferencie povedal, že "za zhoršujúcej sa vojensko-politickej situácie sú ďalšie odklady neprijateľné".



Hlavný vyjednávač Talibanu mulla Abdul Ghání Barádar na moskovskej konferencii podľa hovorcu tohto hnutia uviedol, že Afgancom "by malo byť ponechané rozhodnutie o ich vlastnom osude".