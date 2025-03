Veľtrh v Bologni zaradí tri detské knihy zo slovenskej produkcie

Bologna 16. marca (TASR) - Jedno z najprestížnejších podujatí v oblasti detskej literatúry, 62. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu detskej knihy (Bologna Children's Book Fair – BCBF), sa v čase od 31. marca do 3. apríla uskutoční v talianskej Bologni. Porota doň tento rok zaradila až tri knihy zo slovenskej produkcie. TASR o tom informovalo Slovenské literárne centrum (SLC).



BCBF každoročne vyhlasuje prestížne ocenenie Bologna Ragazzi Award. Porota tohto roku vyberá spomedzi 3858 prihlásených titulov zo 68 krajín, ako aj 150 výnimočných ilustrovaných kníh, ktoré budú vystavené počas veľtrhu v Bologni v rámci prehliadky Braw Amazing Bookshelf. Výber predstavuje to najlepšie zo súčasnej detskej knižnej tvorby.



Prvou zaradenou knihou zo slovenskej produkcie je IndiJanko (E.J. Publishing, 2024) autorky Petry Gmucovej s ilustráciami Kataríny Hutníkovej a Zory Bizoňovej. Ide o rýmovanú dobrodružnú výpravu z kancelárie a panelákového sídliska priamo do indiánskej dediny.



Druhou knihou vo výbere je vtipný sprievodca svetom sushi autora a ilustrátora Dávida Soboňa s názvom Sushi: Ilustrované dejiny rolka za rolkou (Monokel, 2024).



Treťou knihou, ktorá sa dostala do výberu Braw Amazing Bookshelf, jeKým dopadne šálka(Monokel, 2024) od Simony Smatana. Ide o poetickú knihu plnú výnimočných okamihov.



Slovenské literárne centrum (SLC) sa na tomto podujatí pravidelne zúčastňuje formou národnej expozície SR, ktorá sa nachádza v hale 29 s číslom D32. Na rozlohe 32 m2 bude vystavených vyše 300 titulov z produkcie 30 slovenských vydavateľstiev.



Tohtoročným čestným hosťom veľtrhu je Estónsko. Vydavatelia z celého sveta dostanú príležitosť zoznámiť sa s dynamickým vydavateľským trhom tohto malého pobaltského štátu, dodáva SLC.