Veľvyslanca Európskej únie v Benine sa rozhodli vykázať z krajiny

Cotonou 27. novembra (TASR) - Západoafrický štát Benin vykázal z krajiny veľvyslanca Európskej únie s odôvodnením, že sa údajne vmiešaval do vnútorných záležitostí Beninu. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného beninského diplomata.



Podľa tohto zdroja veľvyslanec EÚ Oliver Nette "príliš zasahoval do vnútorných záležitostí" Beninu a "neustále vyzýval občiansku spoločnosť, aby protestovala proti vláde". Zdroj uviedol, že beninský minister zahraničných vecí opakovane nemeckého diplomata varoval pred jeho "excesmi" a krajinu musí opustiť do 1. decembra.



Hovorkyňa EÚ v Bruseli rozhodnutie o vyhostení veľvyslanca potvrdila a uviedla, že beninskí predstavitelia euroblok o tomto rozhodnutí informovali 20. novembra.



"Nič nemôže ospravedlniť takéto opatrenie vo všeobecne dobrých vzťahoch, ktoré doteraz existovali medzi EÚ a Beninom. Našich partnerov v Benine sme požiadali o okamžité objasnenie konkrétnych dôvodov ich rozhodnutia, zatiaľ sme ich však nedostali," dodala.



Malý západoafrický štát Benin bol dlho vzorom demokracie. Od kontroverzných parlamentných volieb v apríli sa však krajina zmieta v politickej kríze, ktorá vyvolala masové protesty.



EÚ je pre Benin hlavným finančným zdrojom a krajine poskytla stovky miliónov eur na pomoc pri rozvoji dobrej verejnej správy, poľnohospodárstva a prístupu k elektrine.