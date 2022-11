Veľvyslanca USA v Budapešti prijal Semjén, vydali strohé vyhlásenie

Budapešť 8. novembra (TASR) - Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén prijal v pondelok večer veľvyslanca Spojených štátov v Maďarsku Davida Pressmana a diskutoval s ním o možnostiach posunu vzťahov medzi Spojenými štátmi a Maďarskom. Americké veľvyslanectvo to uviedlo na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Internetové vydanie denníka Népszava v tejto súvislosti v utorok uviedlo, že zo strohých správ o schôdzke nevyplýva, či Pressman a Semjén hovorili aj o kauze minulotýždňovej návštevy dvoch sudcov – členov maďarskej Celoštátnej súdnej rady (OBT) – na americkej ambasáde. Túto návštevu podľa Népszavy ostro kritizovali "propagandistické médiá riadené vládnou stranou Fidesz".



O pondelkovej schôdzke s veľvyslancom v budínskej budove bývalého karmelitánskeho kláštora, v ktorom sídli úrad predsedu vlády, Semjén na Facebooku uviedol iba toľko, že prerokovali maďarsko-americké vzťahy.



"Bolo mi potešením stretnúť sa dnes s podpredsedom vlády Zsoltom Semjénom. Mali sme rozsiahlu a produktívnu diskusiu o tom, ako posunúť vzťahy medzi USA a Maďarskom," napísal Pressman, ktorý do Budapešti pricestoval 2. septembra.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v septembri povedal, že Pressman hovorí o Maďarsku nezmyselné a hanlivé veci. "Naozaj dúfam, že tu v Budapešti nebude chcieť pokračovať v tejto praxi. Ak dokážeme dospieť k vzájomnému rešpektu, potom budeme mať skvelú spoluprácu," dodal vtedy Szijjártó.



Pressman ešte pred odchodom do Maďarska hovoril o znepokojujúcom vplyve Moskvy a Pekingu na Budapešť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)