Veľvyslanci 24 krajín EÚ sa dohodli na rámci pôžičky pre Ukrajinu
Takzvanú podpornú pôžičku pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur.
Autor TASR
Brusel 4. februára (TASR) - Veľvyslanci 24 členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na rámci pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky. K rozhodnutiu dospeli na základe mechanizmu posilnenej spolupráce, ktorý umožnil Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do tejto iniciatívy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Lídri členských krajín EÚ sa na summite 18. - 19. decembra dohodli, že pôžička pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.
Takzvanú podpornú pôžičku pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur. EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory v druhom štvrťroku 2026.
Ukrajina bude môcť na základe dohody veľvyslancov EÚ pôžičku v zásade využiť na nákup zbraní len od spoločností, ktoré sídlia na jej území, v EÚ alebo na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Výnimku bude možné uplatniť, ak by tieto štáty nemali daný výrobok k dispozícii alebo by ho Ukrajina potrebovala urgentne.
V takých prípadoch by sa mohla obrátiť aj na iné krajiny, avšak za určitých podmienok; jednou z nich je, že majú uzavreté partnerstvo s EÚ v oblasti obrany, pomáhajú Ukrajine finančne a vojensky a zaviazali sa, že budú prispievať na náklady vyplývajúce z pôžičky. Rovnako by mohlo ísť o štáty, ktoré majú s EÚ bilaterálnu dohodu o iniciatíve SAFE.
Samotná pôžička pre Ukrajinu má byť financovaná prostriedkami, ktoré plánuje EÚ získať formou spoločného dlhu na kapitálových trhoch. Od tejto podpory si Brusel sľubuje, že prispeje k odolnosti Ukrajiny a jej užšej integrácii s európskou zbrojárskou základňou.
„S cieľom zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky pôžičky a riadiť udržateľnosť dlhu Ukrajiny sa plánuje, že náklady na úroky budú pokryté z rozpočtu EÚ. To nebude mať vplyv na rozpočtové príspevky Česka, Maďarska a Slovenska, ktoré sa rozhodli nezúčastniť sa na posilnenej spolupráci,“ píše sa vo vyhlásení Rady EÚ.
EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Prvá platba by v prípade schválenia dohody Európskym parlamentom mohla odísť už začiatkom apríla, napísala agentúra Reuters.
