Veľvyslanci 27 členských krajín EÚ schválili zloženej novej EK

Brusel 23. novembra (TASR) - Veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie (bez Británie) schválili v piatok v Bruseli zloženie novej Európskej komisie (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Informovala o tom rakúska stanica ORF.



Išlo o dôležitý krok pred tým, ako bude budúcu stredu o novej EK hlasovať Európsky parlament. Ak von der Leyenová získa pre svoje zloženie EK jednoduchú väčšinu, môže sa jej tím ujať funkcie 1. decembra.



Otvorená zostáva však ešte otázka britského eurokomisára, keďže po posunutí termínu odchodu Británie z EÚ na 31. januára by bola Británia v čase nástupu novej EK ešte stále súčasťou EÚ. Londýn však svojho kandidáta na eurokomisára do piatku, ako ho vyzvala EK, nepredstavil.



Samotnú Von der Leyenovú zvolil europarlament už v júli. Nástup novej EK - pôvodne stanovený na 1. novembra - sa oddialil o mesiac, pretože poslanci EP odmietli pôvodných nominantov Francúzska, Rumunska a Maďarska a museli následne posúdiť ich náhradníkov.



V novej EK bude okrem nemeckej konzervatívky von der Leyenovej po jednom členovi z ďalších štátov EÚ - okrem Británie, ktorej vláda pred tamojšími predčasnými voľbami a nadchádzajúcemu brexitu odmietla navrhnúť svojho kandidáta na eurokomisára. Súčasná EK preto iniciovala voči Británii právne konanie a dala Londýnu termín do tohto piatka na vyjadrenie.