EÚ dnes prijala další balík sankcií voči Rusku

Brusel 11. decembra (TASR) - Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa v stredu dohodli na novom 15. balíku sankcií voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, oznámilo maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v príspevku na platforme X. Sankcie podľa neho obmedzia aktivity plavidiel tretích krajín v prospech Ruska. Ide o tzv. "tieňovú ropnú flotilu", pomocou ktorej Moskva obchádza sankcie na predaj ropy. Na sankčný zoznam tiež pribudlo viac fyzických aj právnických osôb, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Viacerí nemenovaní diplomati z prostredia EÚ pre Reuters uviedli, že nový sankčný balík obsahuje aj návrh na predĺženie možnosti pre Českú republiku dovážať produkty na ropnej báze - prichádzajúce najmä cez slovenskú rafinériu - o ďalších šesť mesiacov.



"Vítam prijatie nášho 15. balíka sankcií, ktorý je zameraný najmä na ruskú tieňovú flotilu," uviedla na sieti X predsedníčka Európskej Komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Nový balík sankcií by mal byť formálne prijatý začiatkom budúceho týždňa na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ v Bruseli. Doterajší sankčný zoznam by sa mal zároveň rozšíriť o mená ďalších 30 právnických osôb, vyše 50 jednotlivcov a 45 tankerov, o ktorých je známe, že prevážajú ruskú ropu.



V súčasnosti je na sankčnom zozname EÚ 2200 fyzických a právnických osôb. Sankcie sú v podobe zákazu vycestovania do krajín EÚ a zmrazenia majetku na území Únie.