Veľvyslanci EÚ dali zelenú členstvu Bulharska a Rumunska v schengene

Brusel/Bukurešť 27. novembra (TASR) — Veľvyslanci členských krajín EÚ sa na svojom stredajšom rokovaní v Bruseli zhodli na plnom členstve Bulharska a Rumunska v schengenskom priestore od 1. januára 2025. Na sieti X to oznámilo maďarské predsedníctvo v Rade EÚ. Zhodu by mali na svojom stretnutí, ktoré sa uskutoční 12. decembra, formálne potvrdiť ministri vnútra EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Po minulotýždňovom úspešnom ministerskom stretnutí v Budapešti, kde sa Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Rakúsko dohodli na balíku opatrení týkajúcom sa ochrany hraníc, je dnešok kľúčovým krokom k európskej integrácii. Coreper (Výbor stálych zástupcov) dokončil prípravu rozhodnutia Rady EÚ o zrušení kontrol na vnútorných pozemných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025. Formálne prijatie sa očakáva 12. decembra na Rade ministrov spravodlivosti a vnútra," uviedlo maďarské predsedníctvo.



Rumunský prezident Klaus Iohannis rozhodnutie veľvyslancov privítal. "Dnes je dôležitý okamih pre Rumunsko! Veľvyslanci EÚ schválili úplné pristúpenie Rumunska k schengenu vrátane pozemných hraníc od 1. januára 2025. Decembrová rada ministrov sformalizuje toto dlho očakávané rozhodnutie, na ktoré právom čakajú všetci rumunskí občania," napísala hlava štátu na sieti X.



Schengenský priestor, ktorý vznikol v roku 1985, umožňuje viac ako 400 miliónom ľudí voľne cestovať bez kontrol na vnútorných hraniciach. Oblasť je pomenovaná podľa Schengenskej dohody z roku 1985 a Schengenského dohovoru z roku 1990, ktoré boli podpísané v luxemburskej obci Schengen. V súčasnosti má 29 členov.



Európska komisia už v roku 2011 konštatovala, že Rumunsko a Bulharsko sú pripravené na vstup do schengenského priestoru. Z rôznych dôvodov ho však blokovali najprv Holandsko a Fínsko, neskôr Nemecko a Rakúsko. Zo svojho odmietavého postoja, zdôvodňovaného nedostatočnou ochranou hraníc pred nelegálnymi migrantmi, ako posledné až minulý týždeň ustúpilo Rakúsko.



Rumunsko a Bulharsko sú od marca členmi "vzdušného schengenu", to znamená, že odpadli kontroly na ich vzdušných a námorných hraniciach.