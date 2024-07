Veľvyslanci EÚ sa dohodli na uvoľnení 4,2 miliardy na obnovu Ukrajiny

Brusel 24. júla (TASR) - Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa v stredu dohodli na uvoľnení takmer 4,2 miliardy eur na pomoc Ukrajine s jej obnovou. Na platforme X to oznámilo maďarské predsedníctvo v Rade EÚ, informuje agentúra DPA.



Prostriedky sú určené na civilné účely, ako napríklad na obnovu infraštruktúry zničenej vojnou. Pochádzajú z viacročného podporného programu EÚ, ktorý navrhla Európska komisia.



Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z tohto programu bolo prijaté na úrovni diplomatov a preto si ešte vyžaduje súhlas ministrov krajín EÚ. Podľa DPA by malo ísť o formalitu, hoci vlády dostanú časovú lehotu na vyjadrenie prípadných námietok.



Program podpory počíta s finančnou pomocou pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur počas nasledovných štyroch rokov. Približne 33 miliárd z tejto sumy sa má Kyjevu vyplatiť vo forme pôžičiek, zatiaľ čo zvyšok predstavujú granty, ktoré nie je potrebné splatiť.



Obnova sa týka infraštruktúry ako sú elektrické vedenia, vodovodné systémy, cesty či mosty. Okrem rekonštrukcie však majú zmienené finančné prostriedky Ukrajine pomôcť aj pri vyplácaní miezd a dôchodkov či udržiavaní prevádzky dôležitých zariadení, ako sú nemocnice, školy či ubytovne pre ľudí vysídlených v dôsledku vojny.



DPA pripomína, že tieto prostriedky nesúvisia so samostatným mimorozpočtovým fondom určeným na podporu ukrajinských obranných síl, ktorý však v súčasnosti blokuje Maďarsko.