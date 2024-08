Veľvyslanci G7 neprídu na podujatie v Nagasaki pre neúčasť Izraela

Tokio 8. augusta (TASR) - Starosta japonského Nagasaki Širo Suzuki vo štvrtok uviedol, že nezmení svoje rozhodnutie vylúčiť izraelského veľvyslanca z piatkového podujatia venovaného výročiu zhodenia atómovej bomby na mesto. Veľvyslanci krajín skupiny G7 preto uviedli, že na podujatí sa nezúčastnia, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.



"Nejde o to, že by sme neposlali pozvánku izraelskému veľvyslancovi z politických dôvodov. Chceme skôr, aby ceremónia prebehla hladko v pokojnej a slávnostnej atmosfére," uviedol Suzuki s tým, že svoje rozhodnutie nezmenil. Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že sa na podujatí nezúčastnia veľvyslanci niektorých západných krajín.



Izrael sa ocitol na zozname nepozvaných krajín spolu s Ruskom a Bielorusko aj napriek tomu, že izraelský veľvyslanec sa v utorok zúčastnil na podobnej ceremónii v Hirošime.



K vylúčeniu Izraela z podujatia v Nagasaki prišlo v čase, keď židovský štát vedie vojnu v Pásme Gazy proti militantom z Hamasu, ktorá si podľa gazských úradov vyžiadala už životy vyše 39.600 ľudí.



"Invázia Ruska na Ukrajinu a sebaobrana Izraela nie sú morálne rovnaké," uviedol americký veľvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel. Dodal, že rozhodnutie nepozvať Izrael len odkloní pozornosť od hlavného posolstva spomienkovej ceremónie v Nagasaki.



Emanuel spolu s ďalšími veľvyslancami G7 zaslali v júli Suzukim list, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad vylúčením Izraela z ceremónie.



Skupina siedmich najväčších ekonomík sveta vyzýva na deeskaláciu a zdržanlivosť na Blízkom východe v čase zvýšeného napätia, no zostáva verná svojmu záväzku podporovať Izrael.



Aj takmer 80 rokov po zhodení atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki vyvolávajú výročné podujatia venované tejto udalosti v Japonsku stále silné emócie, konštatuje Reuters.



Podľa agentúry AFP budú Spojené štáty, Británia, Francúzsko, Taliansko, Európska únia a údajne aj Kanada a Austrália na piatkovom podujatí v Nagasaki zastupovať diplomati nižšej úrovne.