Veľvyslanci krajín EÚ podporili dohodu o reforme azylového systému

Brusel 8. februára (TASR) - Stáli predstavitelia členských štátov Európskej únie vo štvrtok podporili dohodu na sprísnenie azylových a migračných pravidiel, ku ktorej vlani dospeli vyjednávači inštitúcií EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Španielsko v mene členských štátov a Európsky parlament sa v decembri dohodli na kompromisnom znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. V budúcnosti by sa mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ a mal by sa tiež vytvoriť mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.



Pakt o migrácii zároveň predpokladá, že členské štáty, ktoré nebudú súhlasiť s prijatím migrantov, musia ostatným krajinám EÚ poskytnúť podporu inou formou, napríklad prostredníctvom finančného odškodnenia.



Reforma migračných pravidiel EÚ je predmetom záujmu aj ostrej debaty v rámci eurobloku už od roku 2015, keď bol zaznamenaný rekordný počet prichádzajúcich migrantov.



Dohodu, ktorá zahŕňa komplexný súbor návrhov právnych reforiem s cieľom znížiť nelegálnu migráciu do EÚ, musia ešte formálne schváliť ministri členských krajín EÚ a europoslanci. Európsky parlament by ju mal prerokovať do konca apríla.