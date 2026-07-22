< sekcia Zahraničie
Veľvyslanci krajín EÚ sa nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku
Európska komisia nový súbor sankcií predstavila ešte v júni.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 22. júla (TASR) - Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa v stredu nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku za vojnu na Ukrajine. Pre TASR to potvrdil diplomatický zdroj. Veľvyslanci sa o „záchranu“ balíka pokúsia vo štvrtok ráno na mimoriadnom kole rokovaní, napísal magazín Politico.
Európska komisia nový súbor sankcií predstavila ešte v júni. Rokovania o jeho podrobnostiach sa ale podľa Politica naťahujú, aj keď viaceré navrhované opatrenia boli už zmiernené alebo úplne vypustené. Ide napríklad o zákaz dovozu ruských rýb či vízové obmedzenia pre ruských vojakov.
Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. To žiada zmierniť návrh, ktorý zakazuje spoločnostiam z EÚ prepravu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do tretích krajín. Atény argumentujú tým, že zákaz by poškodil európske firmy zapojené do prepravy ruského LNG, zatiaľ čo zákazky by prevzali konkurenti z krajín mimo Únie.
Írsko ako krajina predsedajúca Rade EÚ v stredu navrhlo, aby európske tankery mohli vyvážať ruské LNG do tretích krajín až do januára 2029. Návrh obmedzoval aj ruský vývoz a zároveň zakazoval uzatváranie nových zmlúv. Grécko ale tento kompromis zatiaľ odmieta a namiesto toho požaduje výnimku na dobu neurčitú, uviedli diplomati EÚ citovaní bruselským magazínom.
Spornou zostáva aj otázka predĺženia platnosti cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel, voči ktorému mali výhrady aj Malta a Cyprus. Ak by sa členské štáty nedohodli do 23. júla, tento strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii útokov medzi USA a Iránom zvýšil. Z toho by profitovala Moskva ako významný vývozca plynu.
Európska komisia nový súbor sankcií predstavila ešte v júni. Rokovania o jeho podrobnostiach sa ale podľa Politica naťahujú, aj keď viaceré navrhované opatrenia boli už zmiernené alebo úplne vypustené. Ide napríklad o zákaz dovozu ruských rýb či vízové obmedzenia pre ruských vojakov.
Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. To žiada zmierniť návrh, ktorý zakazuje spoločnostiam z EÚ prepravu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) do tretích krajín. Atény argumentujú tým, že zákaz by poškodil európske firmy zapojené do prepravy ruského LNG, zatiaľ čo zákazky by prevzali konkurenti z krajín mimo Únie.
Írsko ako krajina predsedajúca Rade EÚ v stredu navrhlo, aby európske tankery mohli vyvážať ruské LNG do tretích krajín až do januára 2029. Návrh obmedzoval aj ruský vývoz a zároveň zakazoval uzatváranie nových zmlúv. Grécko ale tento kompromis zatiaľ odmieta a namiesto toho požaduje výnimku na dobu neurčitú, uviedli diplomati EÚ citovaní bruselským magazínom.
Spornou zostáva aj otázka predĺženia platnosti cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel, voči ktorému mali výhrady aj Malta a Cyprus. Ak by sa členské štáty nedohodli do 23. júla, tento strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii útokov medzi USA a Iránom zvýšil. Z toho by profitovala Moskva ako významný vývozca plynu.