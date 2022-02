Veľvyslanci krajín NATO budú hovoriť o ruskom útoku na Ukrajinu

Brusel 24. februára (TASR) - Veľvyslanci členských krajín NATO vo štvrtok dopoludnia mimoriadne zasadnú v spojitosti s útokom Ruska na Ukrajinu. Pre agentúru AFP to povedal predstaviteľ Severoatlantickej aliancie.



"Môžeme potvrdiť, že Severoatlantická rada (NAC) vo štvrtok dopoludnia uskutoční mimoriadne zasadnutie," povedal nemenovaný predstaviteľ. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg podľa neho po skončení tohto rokovania vystúpi na tlačovej konferencii. Tá sa očakáva okolo 12.30 h.



Stoltenberg predtým odsúdil "ľahkovážny a ničím nevyprovokovaný útok" Ruska na Ukrajinu. Takisto upozornil, že to ohrozí veľké množstvo životov.



"Opätovne, aj napriek napriek našim opakovaným varovaniam a neúnavnému úsiliu venovať sa diplomacii, si Rusko vybralo cestu agresie voči zvrchovanej a nezávislej krajine," uviedol Stoltenberg vo vyhlásení. "Je to závažné porušenie medzinárodného práva a vážna hrozba pre euroatlantickú bezpečnosť."