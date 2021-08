Veľvyslanci Británie a Ruska rozhnevali Irán

Teherán 16. augusta (TASR) - Veľvyslanci Británie a Ruska v Iráne rozhnevali túto blízkovýchodnú krajinu tým, že sa štylizovali do historickej fotografie z teheránskej konferencie, ktorá sa konala počas druhej svetovej vojny.



Inkriminovanú fotografiu zverejnila ruská ambasáda v Iráne, informovala v pondelok stanica BBC.



Na historickom zábere z roku 1943 figuruje tzv. veľká trojka - sovietsky vodca Josif Stalin, americký prezident Franklin Roosevelt a britský premiér Winston Churchill. Fotografia vznikla v čase, keď bol Irán pod okupáciou spojencov (Británie a Ruska).



Ruskí predstavitelia tvrdia, že sa tým nemyslelo nič zlé a veľvyslanci len chceli vzdať poctu spojeneckému boju proti nacistickému Nemecku.



Britský veľvyslanec Simon Shercliff a jeho ruský kolega Levan Džhagarjan sú na predmetnej fotografii zobrazení, ako sedia v kreslách na schodoch ruskej ambasády v Teheráne.



Teheránska konferencia, ktorá sa konala 28. novembra až 1. decembra 1943 na vtedajšej sovietskej ambasáde v Teheráne, vošla do dejín ako moment, keď sa spojeneckí lídri dohodli na otvorení druhého frontu - na invázii v Normandii za účelom porážky nacistov.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf však označil novú fotografiu za "krajne nevhodnú".



"Musím všetkým pripomenúť, že august 2021 nie je august 1941 ani december 1943. Iránsky ľud ukázal - a to aj počas jadrových rozhovorov -, že jeho osud nebude nikdy podliehať rozhodnutiam spraveným na zahraničných veľvyslanectvách alebo cudzími mocnosťami," napísal na Twitteri šéf iránskej diplomacie.



"Títo veľvyslanci urazili všetkých Iráncov. Teheránska konferencia bola totiž porušením iránskej suverenity a symbolom historických zločinov spáchaných Spojenými štátmi, Ruskom a Britániou na iránskom ľude," vyhlásil iránsky profesor literatúry Sajjid Marandí.



Ruské veľvyslanectvo v Iráne uviedlo, že inkriminovaná fotografia "nemá žiadny protiiránsky kontext".



"Jediným významom tohto záberu je vzdať poctu spoločnému úsiliu spojeneckých krajín poraziť nacizmus počas druhej svetovej vojny. Určite nechceme urážať city priateľského iránskeho ľudu," vyhlásil na Twitteri ruský diplomatický zbor.