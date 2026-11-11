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Veľvyslanci štátov EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku
Nové reštriktívne opatrenia zasiahnu aktérov zapojených do ruského finančného systému, siete takzvanej tieňovej flotily a dezinformačných kampaní.
Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa v stredu v Bruseli dohodli na rozšírení protiruského sankčného zoznamu o 145 osôb a subjektov. Nové reštriktívne opatrenia zasiahnu aktérov zapojených do ruského finančného systému, siete takzvanej tieňovej flotily a dezinformačných kampaní. Agentúru Reuters o tom informovali diplomati EÚ, píše TASR.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Únie by mali nové sankcie formálne schváliť na pondelkovom zasadnutí. Následne budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, čím nadobudnú právnu účinnosť.
Nové reštrikcie sa budú týkať troch existujúcich sankčných režimov. Najväčšia časť spadá pod hlavný režim EÚ v reakcii na narušenie územnej celistvosti Ukrajiny, v rámci ktorého už figuruje približne 4500 osôb a subjektov. Veľvyslanci sa dohodli na zaradení ďalších 113 osôb a subjektov vrátane 50 ruských bánk, spoločností pomáhajúcich ruskej tieňovej flotile, energetických firiem a ďalších predstaviteľov ruského podnikateľského prostredia.
V rámci sankčného režimu zameraného na hybridné aktivity má na zoznam pribudnúť 31 osôb a subjektov zapojených do zahraničných manipulačných a dezinformačných operácií. Podľa jedného z diplomatických zdrojov tieto opatrenia reagujú aj na pokus o dronový útok na letisku Lipsko/Halle v Nemecku, z ktorého Berlín obvinil Moskvu. Ďalšia osoba alebo subjekt pribudne aj na sankčný zoznam týkajúci sa kybernetických útokov.
Rusko opakovane odmieta, že by sa podieľalo na hybridných operáciách a sabotážach v krajinách EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO) alebo pripravovalo konfrontáciu s Alianciou.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Únie by mali nové sankcie formálne schváliť na pondelkovom zasadnutí. Následne budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, čím nadobudnú právnu účinnosť.
Nové reštrikcie sa budú týkať troch existujúcich sankčných režimov. Najväčšia časť spadá pod hlavný režim EÚ v reakcii na narušenie územnej celistvosti Ukrajiny, v rámci ktorého už figuruje približne 4500 osôb a subjektov. Veľvyslanci sa dohodli na zaradení ďalších 113 osôb a subjektov vrátane 50 ruských bánk, spoločností pomáhajúcich ruskej tieňovej flotile, energetických firiem a ďalších predstaviteľov ruského podnikateľského prostredia.
V rámci sankčného režimu zameraného na hybridné aktivity má na zoznam pribudnúť 31 osôb a subjektov zapojených do zahraničných manipulačných a dezinformačných operácií. Podľa jedného z diplomatických zdrojov tieto opatrenia reagujú aj na pokus o dronový útok na letisku Lipsko/Halle v Nemecku, z ktorého Berlín obvinil Moskvu. Ďalšia osoba alebo subjekt pribudne aj na sankčný zoznam týkajúci sa kybernetických útokov.
Rusko opakovane odmieta, že by sa podieľalo na hybridných operáciách a sabotážach v krajinách EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO) alebo pripravovalo konfrontáciu s Alianciou.