Veľvyslanci štátov EÚ sa nedohodli na sankciách voči Rusku

Budapešť 24. januára (TASR) - Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa v piatok v Bruseli nevedeli dohodnúť na predĺžení sankcií voči Rusku. S odvolaním sa na nemecké noviny Süddeutsche Zeitung to uviedol server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rozhodnutie padne zrejme v pondelok na stretnutí ministrov zahraničných vecí Únie, ale je možné, že na budúci týždeň bude zvolaný aj samostatný summit EÚ, píše maďarský server.



Sankcie sa musia predlžovať každých šesť mesiacov, vyžaduje si to však jednomyseľné hlasovanie a Maďarsko s tým v piatok nesúhlasilo.



Medzitým americký prezident Donald Trump v stredu vyzval svojho ruského náprotivka Vladimira Putina, aby čo najskôr pristúpil na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. V opačnom prípade Spojené štáty podľa Trumpa uvalia vysoké dane, clá a sankcie na všetko, čo im a ďalším krajinám Rusko predáva. To podľa servera 24.hu mierne narušilo maďarskú kampaň proti sankciám, no nakoniec Orbánova vláda vyšla s novou požiadavkou. Žiada Ukrajinu, aby pokračovala v dodávkach zemného plynu a ropy, a ak tak urobí, sankcie zostanú v platnosti.



Orbán v piatok na Facebooku naznačil, že Budapešť bude vetovať predĺženie týchto sankcií. "V Bruseli je teraz na programe otázka predĺženia sankcií a ja som zatiahol ručnú brzdu. Nie je možné, aby Maďarsko platilo takúto neúmernú cenu sankcií," napísal Orbán, podľa ktorého jeho krajina prišla za posledné tri roky pre bruselské sankcie o 19 miliárd eur.



Orbán vyzval Kyjev, aby obnovil tranzit plynu, aby vojensky neútočil na trasu plynovodu, a požiadal tiež o záruku, že to, čo urobila Ukrajina s plynom, sa nebude opakovať s ropou, pretože aj tá ide cez jej územie. "To je pre Maďarsko vážnym rizikom," uzavrel maďarský ministerský predseda.