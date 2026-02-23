< sekcia Zahraničie
Veľvyslancovi USA vo Francúzsku zrušia prístup k členom vlády
Autor TASR
Paríž 23. februára (TASR) – Francúzsko zastaví americkému veľvyslancovi v krajine Charlesovi Kushnerovi prístup k ministrom svojej vlády, pretože sa po predvolaní v pondelok nedostavil na ministerstvo zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Šéf francúzskej diplomacie Jean-Noël Barrot si Kushnera predvolal, pretože veľvyslanectvo USA v Paríži v nedeľu zdieľalo vyjadrenia vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa o zabití aktivistu Quentina Deranqua.
Deranque (23) zomrel v dôsledku zranení hlavy po potýčkach medzi stúpencami krajnej ľavice a krajnej pravice v Lyone z 12. februára. V meste sa vtedy konal protest proti političke ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI). Smrť Deranquea vyvolala vo Francúzsku napätie a spor medzi ľavicou a pravicou pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.
Barrot v nedeľu zdôraznil, že francúzska vláda odmieta pokusy využiť túto tragédiu na politické účely. Kushnera, ktorého syn Jared je manželom Trumpovej dcéry Ivanky, si predvolal na stretnutie v pondelok o 19.00 h.
„Vo svetle tohto zjavného nepochopenia základných požiadaviek poslania veľvyslanca a cti zastupovať svoju krajinu požiadal minister (Barrot), aby (Kushnerovi) už nebol dovolený priamy prístup k členom francúzskej vlády,“ uviedol francúzsky rezort diplomacie. Vo vyhlásení dodal, že Kushner bude môcť naďalej vykonávať svoje diplomatické úlohy a „komunikovať“ s predstaviteľmi krajiny.
Kushner je veľvyslancom v Paríži od minulého roka a na ministerstvo zahraničných vecí si ho predvolali koncom augusta 2025, keď francúzska vláda namietala voči jeho kritike prezidenta Emmanuela Macrona za údajný nedostatočný boj proti antisemitizmu. Na vtedajšom stretnutí sa zúčastnil americký chargé d'affaires, faktický zástupca veľvyslanca, doplnila AFP.
