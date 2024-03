Veľvyslanec: Čína zváži účasť na mierovej konferencii o Ukrajine

Bern 18. marca (TASR) - Čína zváži účasť na mierovej konferencii zameranej na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú plánuje v najbližších mesiacoch zorganizovať neutrálne Švajčiarsko. Uviedol to čínsky veľvyslanec v Berne Wang Š'-tching pre denník Neue Zuercher Zeitung v rozhovore, ktorý bol zverejnený v pondelok, informovala agentúra Reuters.



Podľa Wanga by na ukončení vojny na Ukrajine mali pracovať všetky strany. "Je potrebné zabrániť tomu, aby sa kríza ešte zhoršila alebo dokonca vymkla spod kontroly... Pozorne sledujeme konferenciu o Ukrajine, ktorú bude hostiť Švajčiarsko, a skúmame možnosť účasti," povedal.



Švajčiarska vláda načrtla, že mierovú konferenciu, ktorej myšlienka bola predstavená v januári, plánuje zorganizovať do leta. Rusko označilo plán na zorganizovanie takejto konferencie za "bezúčelný". Bez účasti Moskvy sú snahy odsúdené na neúspech, dodala.



Podľa februárového vyjadrenia švajčiarskej prezidentky Violy Amherdovej je nepravdepodobné, že by sa Rusko zúčastnilo na začiatku rokovaní.



Wang zdôraznil, že Čína predložila stratégiu na politické ukončenie konfliktu. "Územná suverenita všetkých krajín musí byť rešpektovaná a Charta OSN musí byť dodržiavaná... Mali by sme podporiť čo najrýchlejšie obnovenie priameho dialógu medzi Ruskom a Ukrajinou, aby sa situácia mohla postupne deeskalovať," uviedol veľvyslanec.