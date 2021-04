Veľvyslanec ČR v Moskve: Urovnanie rusko-českých vzťahov bude zdĺhavé

Moskva 22. apríla (TASR) - Veľvyslanec ČR v Moskve Vítězslav Pivoňka vo štvrtok opäť prišiel na ruské ministerstvo zahraničných vecí v Moskve, kde ho informovali o odvetných opatreniach Moskvy voči Prahe. Po prijatí pred novinármi uviedol, že on sám zatiaľ zostáva pôsobiť v Rusku, uviedla agentúra Interfax.



Na otázku o budúcnosti vzťahov medzi Českom a Ruskom odpovedal, že "toto bolo prvé stretnutie, ďalšie sa budú konať, aby sme mohli vyriešiť problémy". Vyslovil predpoklad, že pôjde o dlhý proces.



Agentúra TASS informovala, že Pivoňka na ministerstve dostal oficiálne informácie o odvetných opatreniach Moskvy. Veľvyslanec ich odmietol komentovať s tým, že ruský rezort diplomacie ich oznámi oficiálne.



Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Česká strana na tento krok reagovala ultimátom, v ktorom vyzvala Moskvu, aby do štvrtka 12.00 h prijala späť 20 vyhostených českých diplomatov. Moskva však na túto požiadavku nereagovala a ruské ministerstvo zahraničných vecí Prahu varovalo, že ultimáta sú pre Rusko neprijateľné. Avizovalo tiež, že vo štvrtok "bude rozhovor s českým veľvyslancom pokračovať na ruskom ministerstve zahraničných vecí".



Nový minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek vo štvrtok popoludní v Prahe informoval, že v reakcii na nekonanie ruskej strany česká vláda rozhodla o znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve ČR v Moskve. Moskva bude mať čas na stiahnutie svojich zamestnancov do konca mája.