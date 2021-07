Veľvyslanec EÚ v Bielorusku odcestoval po výzve vlády z krajiny

Minsk/Brusel 1. júla (TASR) - Po tom, ako Bielorusko pozastavilo svoju účasť na programe Európskej únie Východné partnerstvo, splnil aj vedúci delegácie EÚ v Minsku Dirk Schübel požiadavku bieloruských úradov a odcestoval z krajiny. Informovala o tom vo štvrtok agentúra APA.



Požiadavku bieloruskej vlády na odchod Schübela kritizovali EÚ i Rakúsko. Samotný Schübel vo štvrtok vyhlásil, že ho stihol rovnaký osud ako jeho kolegov z Poľska, Litvy a Lotyšska.



Rozhodnutia bieloruského ministerstva zahraničných vecí viedli v posledných mesiacoch k výraznému zníženiu počtu diplomatov z krajín EÚ v Minsku. Schübel vo vyhlásení napísal, že svoju prácu bude v najbližšom čase vykonávať z Bruselu.



"Dnešné Bielorusko nie je tou krajinou, do ktorej som pred 22 mesiacmi prišiel," konštatoval nemecký diplomat. Dodal však, že je presvedčený, že občania Bieloruska všetko prekonajú, vyjdú z krízy silnejší a budú ešte viac túžiť po vytvorení slobodnej, prosperujúcej, otvorenej a bezpečnej spoločnosti.



"Požiadavkou, aby vedúci delegácie EÚ odcestoval na konzultácie do Bruselu, urobil bieloruský režim ďalší krok k vlastnej izolácii," povedal hovorca Európskej komisie pre APA. Zdôraznil, že EÚ chce ponechať komunikačné kanály otvorené, čo je v časoch krízy kľúčové. Keďže Schübela nevyhlásili za nežiaducu osobu, môže sa po konzultáciách v Bruseli vrátiť do Minska.



Bielorusko v pondelok oznámilo, že pozastavuje svoju účasť za projekte EÚ Východné partnerstvo. Zároveň povolalo svojho stáleho zástupcu pri EÚ na konzultácie a požiadalo Úniu, aby svojho zástupcu tiež dočasne stiahla.



Východné partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom posilniť a prehĺbiť politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ, jej členskými štátmi a Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Brusel bývalé sovietske republiky povzbudzuje k ekonomickým reformám a podporuje pokrok pri demokratizácii a dodržiavaní ľudských práv, dopĺňa APA.