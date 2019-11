Veľvyslanec EÚ v Izraeli vyzval na deeskaláciu napätia

Brusel/Londýn 12. novembra (TASR) - Vyslanec EÚ v Izraeli Emanuele Giaufret vyjadril v utorok "veľké znepokojenie" v súvislosti s vývojom bezpečnostnej situácie v tejto oblasti Blízkeho východu.



Tento taliansky diplomat, ktorý v Izraeli zastupuje EÚ, reagoval na vypálenie viac ako 50 rakiet z palestínskeho pásma Gazy smerom na Izrael. Raketová paľba sa začala krátko po 06.00 h miestneho času a po tom, ako izraelská armáda pri svojej operácii zabila vplyvného poľného veliteľa radikálnej organizácie Islamský džihád.



Ako informoval izraelský denník The Times of Israel, diplomat vo svojom tvíte tiež uviedol, že "je potrebná rýchla deeskalácia", pričom dodal, že "nevyberavá raketová paľba" z pásma Gazy smerom na územie Izraela "je neprijateľná". "Musíme chrániť všetkých civilistov," zdôraznil Giaufret.



V reakcii na najnovší vývoj v Izraeli a na palestínskych územiach vydala Británia pre svojich občanov varovanie pred cestami do tejto oblasti a odporučila im, aby počas pobytu sledovali aktuálne informácie o tamojšom dianí, ako aj odporúčania britského rezortu diplomacie.