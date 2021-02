Veľvyslanec EÚ vo Švajčiarsku: Rokovania o rámcovej dohode sa skončili

Zürich 8. februára (TASR) - Európska únia opätovne neotvorí časti pozastavenej a nedoriešenej dvojstrannej dohody so Švajčiarskom. Vyhlásil to v nedeľu veľvyslanec EÚ vo Švajčiarsku Petros Mavromichalis v rozhovore pre denník Blick. Zaujal tak nekompromisný postoj k švajčiarskym výhradám počas rokovaní, ktoré trvajú už roky, napísala tlačová agentúra Reuters.



"To, čo neurobíme, je opätovné otvorenie niektorých častí dokumentu. Rokovania sa skončili," uviedol Mavromichalis pre švajčiarsky denník.



Švajčiarsko v minulosti vyhlásilo, že chce urobiť jasno v záležitostiach, ako sú napríklad štátna pomoc, prístup občanov EÚ k švajčiarskym sociálnym výhodám a jednostranné švajčiarske pravidlá, ktorých účelom je chrániť vysokozárobkový švajčiarsky trh práce pred konkurenciou zo strany cezhraničných pracovníkov.



Mavromichalis podľa Reuters povedal, že požiadavky Švajčiarska - vrátane požiadavky, aby spoločnosti z Európskej únie zaregistrovali svoj zámer pôsobiť vo Švajčiarsku osem dní vopred - sú neprijateľné. Pravidlo registrácie štyri dni vopred je dostatočné, doplnil veľvyslanec.



Podľa ambasádora neprichádza do úvahy ani požiadavka, aby spoločnosti z EÚ platili ešte pred začatím pôsobenia vo Švajčiarsku zálohu na pokrytie prípadných finančných trestov za porušenie pracovných predpisov.



"Ak predpokladáte, že spoločnosť je zločinecká len preto, že nie je švajčiarska, to je dosť urážajúce," uviedol pre Blick veľvyslanec.



EÚ a Švajčiarsko pred dvoma týždňami po dlhom čase rokovania o tejto rámcovej dohode obnovili, pripomína Blick. Mavromichalis v nedeľňajšom rozhovore vyjadril presvedčenie, že obe strany by mohli nájsť riešenie v priebehu najbližších týždňov.



Nedoriešená rámcová dohoda by podľa Reuters formalizovala vzťahy v piatich oblastiach: voľný pohyb osôb, civilné letectvo, pozemná doprava, vzájomné uznanie priemyselných noriem a spracované poľnohospodárske výrobky. Švajčiarsko by súhlasilo s prijatím pravidiel jednotného trhu EÚ v týchto oblastiach.



Zmluva sa už dlho odkladá pre nesúhlas pravicových Euroskeptikov, ktorí sú proti prisťahovalectvu z EÚ, a pre obavy odborových organizácií. Podľa nich by akákoľvek zmluva umožnila mzdový dumping zo strany spoločností sídliacich mimo vysokopríjmového Švajčiarska.