Veľvyslanec Izraela: Sme otvorení deeskalácii situácie v Libanone

New York/Tel Aviv 24. septembra (TASR) - Izrael je otvorený plánom na deeskaláciu konfliktu v Libanone, uviedol v utorok izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon. Ide o reakciu na včerajšie vyhlásenie Spojených štátov, že so spojencami a partnermi skúmajú konkrétne možnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Práve teraz sa dôležité strany snažia prísť s nápadmi a my sme tomu otvorení," povedal Danon novinárom. "Nechceme nikde začať žiadnu pozemnú inváziu... Uprednostňujeme diplomatické riešenie," doplnil.



Intenzívne boje medzi Izraelom a hnutím Hizballáh podporovaným Iránom tento týždeň zvýšili obavy, že sa takmer rok trvajúci konflikt rozšíri a destabilizuje Blízky východ. Izrael uviedol, že presúva svoju pozornosť z Pásma Gazy na svoju severnú hranicu, odkiaľ Hizballáh raketami útočí v rámci podpory palestínskeho hnutia Hamas.



Izraelská vláda si za prioritu vytýčila zabezpečenie hranice na severe a návrat pre takmer 70.000 obyvateľov vysídlených v dôsledku konfliktu. Hizballáh sľúbil, že neustúpi, pokým nenastane v Pásme Gazy prímerie.



Vysokopostavený predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA v pondelok uviedol, že Spojené štáty diskutujú so spojencami a partnermi a snažia sa nájsť východiská, ktoré zabránia zhoršovaniu situácie a prispejú k zníženiu napätia v regióne. Danon zdôraznil, že Izrael berie tieto nápady vážne.



"Stále si myslíme, že ešte nie je neskoro na to, aby libanonská vláda, libanonský ľud, vyvinuli tlak na Hizballáh, a zastavili tak jeho agresiu. Pokiaľ nebudú odpaľovať rakety na Izrael, my budeme schopní priviesť späť našich obyvateľov do ich komunít, to je všetko," vysvetlil Danon.