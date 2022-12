Veľvyslanec: Kráľovská rodina sa má držať ďalej od ruskej ambasády

Moskva 12. decembra (TASR) - Členom britskej kráľovskej rodiny bolo odporučené, aby nenadväzovali kontakt s ruským veľvyslanectvom v Londýne, uviedol ruský veľvyslanec v Londýne Andrej Kelin. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruský denník Izvestija.



Na otázku, či ruský zastupiteľský úrad už komunikoval s novým britským kráľom Karolom III, Kelin denníku Izvestija odpovedal: "Nie a viem, že členom kráľovskej rodiny bolo odporučené, aby nezachovávali alebo nenadväzovali kontakty s ruským veľvyslanectvom."



Vzťahy Ruska so Západom sú na najnižšej úrovni od čias studenej vojny. Spôsobila to invázia ruských vojsk na Ukrajinu a doposiaľ najprísnejšie sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko.



Podľa Kelina však väčšina západných politikov v súčasnosti veľmi nemyslí na budúcnosť a snažia sa len nahrabať zbytočné politické body. "Preto si nedokážu uvedomiť, čo sa stane s Ukrajinou o mesiac alebo o rok. Ak to takto pôjde ďalej, tak Ukrajina ako štát skrachuje a ostane po nej len čierna diera, ktorú bude treba zaplátať," povedal Kelin.



Zároveň dodal, že ruskí oligarchovia, ktorí po páde Sovietskeho zväzu nadobudli veľké bohatstvo, už nepovažujú Londýn za bezpečné útočisko.