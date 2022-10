Veľvyslanec Kyjeva v Nemecku Meľnyk sa vrátil na Ukrajinu

Berlín 16. októbra (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk, ktorý sa od začiatku invázie ruských síl posledných osem mesiacov dôrazne zasadzoval za navýšenie podpory Kyjev, ukončil svoje pôsobenie v Berlíne a v sobotu sa vrátil na Ukrajinu. Oznámil to na sociálnej sieti Twitter, informuje agentúra DPA.



"Domov, sladký domov," uviedol 47-ročný Meľnyk na Twitteri po tom, čo prekročil hranice. "Náš boj pokračuje. Ukrajina zvíťazí," zdôraznil. Ešte pred odletom z Nemecka pre DPA povedal, že "si myslí, že sa mu podarilo dosiahnuť, aby sa Nemci zamerali na tému Ukrajiny a tiež zaistiť, že Ukrajine sa skutočne venovala pozornosť".



"Keď sa vrátim domov, môžem byť hrdý na to, že z Nemecka boli dodané mnohé systémy zbraní, ktoré nám pomôžu si krok za krokom vziať späť okupované oblasti (Ukrajiny)," poznamenal.



Do funkcie veľvyslanca v Berlíne nastúpil Meľnyk v roku 2015, avšak verejne známym sa stal hlavne po vypuknutí vojny na Ukrajine, keď opakovane požadoval viac dodávok zbraní a kritizoval nemeckú vládu. Vo svojich tvítoch v minulosti spochybňoval napríklad to, či by si bývalá kancelárka Angela Merkelová mala užívať dovolenku v čase, keď na Ukrajinu útočia ruské sily, už pred niekoľkými mesiacmi avizoval, že jeho funkčné obdobie sa blíži ku koncu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho z funkcie veľvyslanca odvolal ešte v júli, pričom uviedol, že ide o bežnú prax. Očakáva sa, že Meľnyk nastúpi na post na ukrajinskom ministerstve zahraničných vecí. Jeho nástupca Olexij Makajev má do Berlína podľa DPA pricestovať v pondelok. Dátum, kedy ho nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier oficiálne potvrdí vo funkcii, zatiaľ však stanovený nebol.