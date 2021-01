Veľvyslanec: Lisabon prevzal predsedníctvo v Rade EÚ v čase nádeje

Brusel/Bratislava 19. januára (TASR) - Portugalsko preberá svoje predsedníctvo v Rade EÚ v náročných časoch. Zároveň však je to aj čas nádeje. V utorok to uviedol veľvyslanec Portugalska na Slovensku Fernando Manuel de Jesus Teles Fazendeiro na úvod videobrífingu o prioritách portugalského predsedníctva, ktorý pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.



Portugalské predsedníctvo sa bude riadiť mottom "Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu". Novopredsedajúca krajina už dávnejšie naznačila, že na čele EÚ sa bude zameriavať na prekonanie pandémie ochorenia COVID-19. Portugalský veľvyslanec spresnil, že hoci pandémia aj naďalej trápi Európanov, je to zároveň "čas nádeje", keďže sa začala očkovacia kampaň. Verí, že do konca portugalského predsedníctva sa proces očkovania rozbehne naplno.



Veľvyslanec zopakoval základné priority spojené so spustením procesu obnovy a odolnosti, s presadzovaním sociálneho modelu na základoch solidarity a s posilňovaním právneho štátu. Vyzdvihol tiež boj proti terorizmu a nenávisti na internete. Jeho krajina chce pokračovať v diskusiách o novom azylovom pakte a legálnej migrácii. V ekonomickej agende kladie dôraz na podporu malých a stredných podnikov.



V oblasti Európskej zelenej dohody sa Lisabon chce viac orientovať na "modrú ekonomiku" a rybolov. Zlatým bodom predsedníctva má byť sociálny summit v meste Porto. V oblasti zahraničnej politiky veľvyslanec pripomenul nielen obnovu vzťahov s USA, ale aj posilnenie dialógu s Indiou.



Veľvyslankyňa Nemecka na Slovensku Barbara Wolfová pripomenula, že Nemecku sa počas predchádzajúceho predsedníctva podarilo okrem iného prispieť ku koordinácii členských krajín pri riešení pandémie koronavírusu a vyrokovať konečnú dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ a pláne obnovy. Zároveň ocenila dohodu o budúcom partnerstve EÚ s Veľkou Britániou, ktorú sa podarilo uzavrieť na poslednú chvíľu.



Podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie SR Martina Klusa Slovensko zdieľa ciele portugalského predsedníctva predovšetkým v oblasti kohézie. Tiež sa vyslovil za potrebu férovej zelenej a digitálnej reformy a vyjadril nádej, že členské štáty budú môcť čo najskôr čerpať zdroje prostredníctvom plánu obnovy a dlhodobého rozpočtu.



Ocenil, že Portugalsko vo svojom programe nezabudlo ani na oblasť energetiky a proces rozširovania Únie o krajiny západného Balkánu, pričom podľa neho Únia nesmie zabudnúť na význam vzťahov s krajinami Východného partnerstva. Klus v závere vyjadril nádej, že Portugalsku sa konečne podarí odštartovať Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorú pre pandemickú situáciu nestihli spustiť predošlé chorvátske a nemecké predsedníctva.



Portugalsko, ktoré prevzalo predsedníctvo od Nemecka, bude Rade EÚ šéfovať do 30. júna. Následne ho odovzdá Slovinsku.











