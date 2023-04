Veľvyslanec Moskvy naznačil zníženie počtu novinárov z USA v Rusku

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov tvrdí, že Washington pohrozil Moskve odvetou po tom, čo bol v Rusku pre podozrenia zo špionáže zadržaný americký novinár denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich. Naznačil tiež, že je možno načase, aby sa znížil počet žurnalistov z USA pôsobiacich v Rusku. TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters.



"Američania nám pohrozili odvetnými opatreniami, ak v blízkej budúcnosti Gershkovicha neprepustíme," povedal Antonov pre prvý kanál ruskej štátnej televízie. "Uvidíme, čo spravia," dodal.



Ako ďalej uviedol, absolvoval "veľmi ostrý" rozhovor s námestníčkou ministra zahraničných vecí USA Victoriou Nulandovou, ktorá Rusko podľa neho obvinila z nelegálneho zadržiavania Gershkovicha. Antonov tvrdil, že ho Nulandová počas rozhovoru neustále prerušovala, a to nekonštruktívnym spôsobom.



"Možno nastal čas, aby sme preukázali reciprocitu a znížili počet amerických novinárov, ktorí pracujú v Moskve a v celom Rusku, na počet (ruských novinárov), ktorí pracujú vo Washingtone a v New Yorku," konštatoval Antonov. Reuters dodáva, že Gershkovich vykonával podľa Kremľa údajné špionážne aktivity pod rúškom novinárskych prác.



Z Ruska odišli po vypuknutí vojny na Ukrajine mnohí americkí novinári a ďalší krajinu opustili po Gershkovichovom zatknutí, pripomína Reuters.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila Gershkovichovo zadržanie v Jekaterinburgu 30. marca pre podozrenie zo špionáže. Podľa FSB zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. V Rusku mu za to hrozí až 20 rokov väzenia. Momentálne je vyšetrovacej väzbe vo väznici Lefortovo v Moskve.



Ministerstvo zahraničných vecí USA deklarovalo, že novinár WSJ je v Rusku zadržiavaný nezákonne. Podľa hovorcu americkej diplomacie Vedanta Patela na stratégii na Gershkovichovo prepustenie pracuje už niekoľko amerických vládnych agentúr. Prezident USA Joe Biden takisto apeloval, aby bol prepustený na slobodu.